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快閃鏡技 華裔設計師火紅

2017-03-10

〔記者方惠宗／台北報導〕華裔設計師Daniel Wong（黃偉豪）2013年在台開創事業，展店以來大獲好評繼去年首度進駐信義微風、打造印花意識空間引起熱議，跨界合作接續不斷。現在，他再以「快閃店」進駐新光三越台北信義新天地A11，現場以2017春夏主題「跨越」打造成一座極限運動滑板場，吸引顧客一起「跨越極限」。

Daniel Wong同時發表與日本手工眼鏡品牌Frency & Mercury合作的聯名系列，全副眼鏡以手工製作並選用純鈦鏡框，搭配霧透鏡面或水銀鏡面，整體輕巧有型；該合作共有3組系列，皆以世界探索者與航海家命名，包括Columbus（哥倫布）、Drake（德瑞克）與Polo（波羅），更顯意義。Daniel Wong並循同樣靈感為品牌最具象徵性的絲巾賦予嶄新形象。該店開設至4月15日。

圖片提供：Daniel Wong

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  • Daniel Wong與Frency & Mercury推出聯名眼鏡，價格約14,800至15,800元。圖中展示款為15,800元。

    Daniel Wong與Frency & Mercury推出聯名眼鏡，價格約14,800至15,800元。圖中展示款為15,800元。

  • 華裔設計師品牌Daniel Wong以「快閃店」進駐新光三越台北信義新天地A11，現場氣氛宛如一座極限運動滑板場。

    華裔設計師品牌Daniel Wong以「快閃店」進駐新光三越台北信義新天地A11，現場氣氛宛如一座極限運動滑板場。

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