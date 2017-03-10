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AllSaints旗艦店 全系列誘客

2017-03-10

〔記者方惠宗／台北報導〕英國時尚品牌AllSaints新光三越A11旗艦店昨（9）日開幕，近60坪的空間以新穎前衛的LED搭配裝飾整片牆面的42台古董縫紉機，彰顯品牌引以為傲的工藝性、原創性和高質感等品牌精神，加上黑色鑄鐵、原木地板與仿清水模牆面延續一貫的工業風，店內販售男女裝、包款等全系列商品，今年攜手好萊塢星二代瑪雅霍克（Maya Hawke）推出的Maya同名系列一併登場，為台北信義區注入創新個性與搖滾泉源。

AllSaints全新旗艦店座落新光三越台北信義新天地A11一樓，謝沛恩更以品牌愛好者之姿現身開幕活動，以AllSaints最新的拼接棒球外套與牛仔短褲，完美演繹嬉皮浪漫與復古創新兼具的「輕搖滾」時尚，散發濃厚70年代運動風格的2017春夏女裝系列，以及該系列以飄逸的雪紡洋裝所帶來的全新亮點。運用幾何拼接的設計帶來線條更為俐落的男裝系列，進化的丹寧夾克、緞面與皮革拼接的棒球外套是搶手珍品。

來自英國東倫敦的AllSaints於1994年創立，以上等天然皮革打造的皮革外套深具品牌標誌意義，問世以來吸引無數名人喜愛，如奧斯卡影帝、英國男星艾迪瑞德曼、女星達珂塔芬妮、超模凱特摩絲、韓星李敏鎬等。

圖片提供：AllSaints

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  • 謝沛恩（右）驚豔現身AllSaints旗艦店開幕活動。（記者趙世勳攝）

    謝沛恩（右）驚豔現身AllSaints旗艦店開幕活動。（記者趙世勳攝）

  • AllSaints男裝承襲一貫的帥氣態度，丹寧外套以洗舊的細節增添質感。

    AllSaints男裝承襲一貫的帥氣態度，丹寧外套以洗舊的細節增添質感。

  • AllSaints本季設計散發濃厚70年代運動風格，飄逸的洋裝彰顯嬉皮、浪漫風格。

    AllSaints本季設計散發濃厚70年代運動風格，飄逸的洋裝彰顯嬉皮、浪漫風格。

  • AllSaints攜手瑪雅霍克所推出的Maya麂皮拼接背帶抓皺肩背包（淺焦糖色），14,900元。

    AllSaints攜手瑪雅霍克所推出的Maya麂皮拼接背帶抓皺肩背包（淺焦糖色），14,900元。

  • AllSaints全新旗艦店開幕，選址新光三越台北信義新天地A11一樓。

    AllSaints全新旗艦店開幕，選址新光三越台北信義新天地A11一樓。

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