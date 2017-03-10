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大金空調 首度機版7年保固

2017-03-10

〔記者吳佩樺／台北報導〕空調早販大戰開打，大金強調售後服務升級，家用空調除了原有壓縮機10年、主零件3年保固，今年首度加入機板7年保固，以加值不加價策略，拓展市場版圖。

大金主打採用R32冷媒的環保空調，與現行R410A冷媒相比，具有不會破壞臭氧層、大幅降低二氧化碳排放、回收簡單的優點。自2012年推出至今，在全球50個國家的銷量已突破800萬台，台灣也從2年前全面轉化為R32空調。

大金在台近10年銷售皆不斷成長，去年達到業績110億元高峰，今年目標130億元。家用空調去年銷量18萬5千台，今年挑戰20萬5千台。因應政府新規範，全系列家用空調早已通過CSPF節能認證。慶祝台灣大金25週年，即日起至7月底，購買家用變頻空調，最高享現金回饋5千元，VRV mini機型甚至現折7千元。

此外，國人近年來十分重視空氣汙染議題，從關心「食安」擴大至「氣安」，讓空氣清淨機成為家電市場的黑馬明星。大金瞄準商機，引進升級版閃流放電空氣清淨機MCK55USCT，外型瘦身，號稱透過大金閃流放電技術，有效去除細懸浮微粒PM2.5。機器設置灰塵、PM2.5、臭味感測器，從面板顯示燈就能對當下的空氣狀態一目了然。另有美肌保濕功能。

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  • 大金家用空調強調售後服務升級，首度加入機板7年保固，喊出加值不加價。 （記者吳佩樺攝）

    大金家用空調強調售後服務升級，首度加入機板7年保固，喊出加值不加價。 （記者吳佩樺攝）

  • 大金升級款空氣清淨機MCK55USCT，具備美肌保濕功能。（記者吳佩樺攝）

    大金升級款空氣清淨機MCK55USCT，具備美肌保濕功能。（記者吳佩樺攝）

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