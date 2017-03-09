前驅鋼砲頂尖之作
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
福斯Golf GTI Clubsport 今年追加23輛配額
去年時值福斯Golf GTI推出40週年，原廠推出名為Clubsport的40週年特仕車款（預計生產5,000輛），並以輕量化的3門Clubsport S手排車創下了紐柏林北賽道的前驅車最速單圈紀錄。上月初台灣福斯分公司媒體春酒宣布今年將追加23台Golf GTI Clubsport的配額，讓去年沒買到的GTI鐵粉有機會買回去收藏。
Golf GTI Clubsport同樣配置EA888系列的2.0升直4 TSI渦輪增壓引擎，最大馬力來到265匹，從1,700轉即可產生峰值為35.7公斤米的扭力高原，在超增壓模式下更可壓榨出290匹馬力與38.8公斤米的瞬間最大輸出值（可維持10秒）；與之匹配的是DSG雙離合器6速自手排變速系統，並結合了Start/Stop引擎自動啟閉功能和煞車動能回復系統，能源局的平均油耗每公升可跑11.6公里，達到該排氣量級距能源效率的第3級。
Clubsport一開上路即展現出澎湃強勁的加速反應，原廠數據其0～100公里／時加速可在6.3秒達成，在高速公路上剛好能ㄍ一ㄥ到250公里／時的歐洲法定速限，以市售的前驅鋼砲而言著實無可挑剔。
除了一般GTI都有的動態齒比轉向輔助系統、XDS Plus主動式電子限滑差速器之外，Clubsport還配備了專屬競技化懸載系統（降低車高15mm+強化防傾桿），以及Clubsport專屬前軸扭力分配限滑差速器，轉向反應更加犀利精準，透過足下扁平比更低的225/35R19跑車胎，操控精確感與回饋靈敏度直逼工廠賽車水準。
打開車門，映入眼簾的是Clubsport專屬紅色12點鐘方向定位標示及縫線多功能Alcantara類麂皮方向盤、專屬紅色飾條排檔頭及紅色縫線Alcantara類麂皮排檔套、專屬Honeycomb 40蜂巢式前座門邊與副手座前方飾板、有紅色GTI字樣的專屬不鏽鋼雙前門門檻、Alcantara類麂皮包覆門飾板及紅色縫線門邊肘枕，展現比一般GTI更獨特而熱血的座艙氛圍。
台灣福斯分公司去年曾導入了88輛Golf GTI Clubsport，尚未發表就已被國內熱愛這款經典鋼砲的買家搶訂一空。如今雖再爭取到23輛配額，相信此時此刻可能又被悉數訂光，但其經典魅力也可見一斑。
福斯Golf GTI Clubsport小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,268×1,790×1,481mm
軸距：2,626mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TSI渦輪增壓
排氣量：1,984cc
最大馬力：265匹／5,350～6,600轉（超增壓模式下最大馬力可達290匹）
最大扭力：35.7公斤米／1,700～5,300轉（超增壓模式下扭力可達38.8公斤米）
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：DSG雙離合器6速自手排
0～100公里／時加速：6.3秒
極速：250公里／時
平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：159.8萬
Peugeot 308 GTi 法國熱血手排鋼砲
由累積無數賽事經驗的PEUGEOT SPORT操刀調校的308 GTi，無疑是當代法系性能鋼砲的代表作，也是目前國內市場屈指可數的手排性能座駕之一。
308 GTi搭載的1.6升缸內直噴雙渦流Turbo引擎最大馬力已調校至270匹，並擁有33.7公斤米峰值扭力，搭配齒比銜接綿密順暢的6速手排變速箱，使其動力揮灑更加率性自如。根據原廠公布的性能數據，本車0～100公里／時加速僅需6.0秒，甚至比上文福斯Golf GTI Clupsport還稍快。
大腳油門一拜，澎湃強勁的加速力道伴隨著引擎低吼順勢而出，頓時讓你感受到明顯的推背快感，很難教人相信其動力心臟只是具1.6升的小排氣量Turbo引擎。儘管本車仍為典型FF前輪驅動鋼砲，然而其結合了大幅度傾角、TORSEN®限滑差速器、ITC智慧型循跡控制系統和ESP電子車身穩定系統，搭配抓地循跡表現絕佳的235/35R19米其林Pilot Super Sport高性能跑車胎，讓它能有效抑制扭力轉向並降低推頭的現象，呈現穩定而中性的操控特質。
本車底盤調性屬於法國車特有柔韌而富Q勁的類型，少了些許德系性能鋼砲的死硬，卻又比日系鋼砲更紮實穩健。方向盤的回饋感還算明確，轉向反應精準俐落，提供不錯的操控樂趣；掣煞表現漸進而精準，不似傳統PSA車款那麼神經質。
內裝鋪陳也是本車的一大賣點，儀表控台與門板表面都包覆以黑色皮質，並車上紅色縫線，作工觸感及視覺效果均相當出眾。前座兩張GTi專屬跑車座椅以真皮、織布及Alcantara類麂皮3種材質混搭縫製，搭配12點鐘方向有紅色定位標示的GTi專屬350mm小盤徑NAPPA皮質方向盤，黑色車頂篷以及點綴於座艙各處的鍍鉻飾件，營造出法系性能鋼砲特有的肅殺氣息。
總代理寶嘉聯合開出174.8萬的標準車價，並提供Cielo全景式雙層膠合強化玻璃車頂供買家選配，但需多付出5萬元代價。
Peugeot 308 GTi小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,253×1,804×1,446mm
軸距：2,617mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴雙渦流Turbo
排氣量：1,598cc
最大馬力：270匹／6,000轉
最大扭力：33.7公斤米／1,900～5,500轉
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：6速手排
0～100公里／時加速：6.0秒
極速：250公里／時
平均油耗：14.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：2級（小客車1,200～1,800cc歐規油耗）
售價：174.8萬
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前座兩張GTi專屬跑車座椅以Alcantara類麂皮、織布及真皮3種材質混搭縫製，並車上紅色縫線、印有PEUGEOT SPORT字樣，無論視覺感和乘坐感均相當引人入勝。
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齒比銜接綿密順暢的6速手排變速箱，檔位行程短捷明確，換檔手感紮實緊密，更增添本車的駕馭樂趣。
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本車採用12點鐘方向有紅色定位標示的GTi專屬350mm小盤徑NAPPA皮質方向盤，儀表控台與車門飾板皆包覆以黑色皮質並車上紅色縫線，搭配黑色車頂篷及點綴於座艙各處的鍍鉻飾件，營造出冰火交融的的肅殺跑格氛圍。
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引擎蓋下配置原廠代號EP6FDTR的1.6升缸內直噴雙渦流Turbo引擎，最大馬力已調校至270匹，並可在1,900轉之後形成33.7公斤米的扭力峰值，每公升可跑14.7公里的平均油耗，以性能鋼砲而言，實在難以再苛求。
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Peugeot總代理寶嘉聯合導入了308 GTi手排性能鋼砲，成為國內法系鋼砲擁戴者心目中的性能標竿。
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國內引進的Golf GTI Clubsport清一色標配專屬蜂巢格紋織布/Alcantara類麂皮跑車座椅，而非當初官方廠照中的桶型跑車座椅（德國市場的標配），其實是最大遺珠之憾。
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具有5種駕駛模式（節能、舒適、一般、運動、個人化）的DCC主動式底盤控制系統，也可透過中控台上的8吋Discovery Pro原廠中文聲控多媒體音響主機來顯示，讓駕駛人使用起來更得心應手。
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相較於一般GTI，Clubsport採用專屬的紅色12點鐘方向定位標示及縫線多功能Alcantara類麂皮方向盤、專屬紅色飾條排檔頭及紅色縫線Alcantara類麂皮排檔套、專屬Honeycomb 40蜂巢式前座門邊與副手座前方飾板、有紅色GTI字樣的專屬不鏽鋼雙前門門檻、Alcantara類麂皮包覆門飾板及紅色縫線門邊肘枕，彰顯其GTI 40週念款的獨特性。
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這具排氣量1,984cc的TSI渦輪增壓引擎，經過特殊調校後最大馬力一舉提升至265匹，並在1,700～5,300轉間形成一段峰值35.7公斤米的扭力高原，在超增壓模式下更可壓榨出290匹馬力與38.8公斤米扭力的瞬間最大輸出。
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Clubsport車尾有著比一般GTI更誇飾的專屬競技式後擾流尾翼，專屬燻黑LED尾燈組，以及結合大口徑雙邊出排氣尾管的專屬空力擴散板，產品識別相當明確。
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Golf GTI Clubsport由靜止加速至時速百公里僅需6.3秒，結合Clubsport專屬競技化懸載系統（降低車高15mm+強化防傾桿），以及Clubsport專屬前軸扭力分配限滑差速器（eLSD），駕馭起來宛若工廠賽車般明快精準。
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這輛試駕車選購了GTi專屬珍珠黑／烈焰紅雙色車身，搭配後保險桿下的GTi雙邊出排氣尾管與擾流板，完美體現性能鋼砲的跑格。
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為紀念GTI推出40週年的福斯Golf GTI Clubsport外觀配有專屬空力套件和車身字樣，足下升級19吋的Brescia鋁圈與225/35R19輪胎，跟一般Golf GTI有所差異。
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308 GTi的0～100公里／時加速可在6秒達成，帳面數據甚至比上文的Golf GTI Clubsport還快。經過Peugeot Sport特別調校的懸載與煞車系統，搭配作動精確的性能版電子車身穩動控制系統，造就敏銳凌厲的操控反應。
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