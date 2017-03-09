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LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣

2017-03-09

記者吳佩樺／濟州島報導、攝影

無線直立手持吸塵器已經成為主流，Dyson寡占台灣高階市場，讓其他品牌想盡辦法要極力反攻，LG下月將引進定位旗艦的CordZero無線手持吸塵器H9登台，搶先全球開賣，瞄準2萬元以上價格帶，頭號勁敵就是Dyson。

吸力強調業界最大 續航力升級

LG H9規格直逼Dyson V8而來，主打吸力135W以上是業界最大，其他包括電池續航力最長40分鐘，最大吸力電力8分鐘、4小時充飽電等亦強調是同級最佳水準，但詳細數據仍以台灣上市公布為準。

配有雙鋰電池組 可換電池

根據LG調查，消費者選購吸塵器最在意吸力大小和使用電力長短，H9採用智慧變頻馬達，歷時4年研發，讓吸力比過去大6倍，電力延長15%。且有多道過濾系統，避免二次空氣汙染。此外，維持品牌特色採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃，相當方便。

無線吸塵器逐年成長 「有線」衰退

台灣LG H&A商品企劃Team協理文京珍分析台灣吸塵器市占結構，大致呈現無線手持45%、掃地機器人30%、有線圓筒25%，前二者逐年成長，最後者不斷衰退。LG在無線手持雖仍有加油空間，但在掃地機器人是熱銷第一品牌，這就是台灣為什麼能成為H9首賣國家的原因，看好H9能成功拓展市占。

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  • 伸縮吸塵管 － LG H9的吸塵管採用伸縮設計，清潔天花板也沒問題。

    伸縮吸塵管 － LG H9的吸塵管採用伸縮設計，清潔天花板也沒問題。

  • 多種刷頭 － LG H9標準版配置地板、縫隙、車用三種刷頭，另有其他刷頭可加購，台灣上市組合或許會調整。

    多種刷頭 － LG H9標準版配置地板、縫隙、車用三種刷頭，另有其他刷頭可加購，台灣上市組合或許會調整。

  • 智慧變頻馬達 － LG H9搭載智慧變頻馬達，會形成強力旋渦氣流，捕捉細微粉塵更有效率。

    智慧變頻馬達 － LG H9搭載智慧變頻馬達，會形成強力旋渦氣流，捕捉細微粉塵更有效率。

  • 多道過濾系統 － LG H9採用多道過濾系統，包括最高等級的HEPA 13濾網。

    多道過濾系統 － LG H9採用多道過濾系統，包括最高等級的HEPA 13濾網。

  • 可換電池 － LG H9採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃。

    可換電池 － LG H9採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃。

  • 一鍵啟動 － 主打改善他牌對手缺點，LG H9設有電源鍵，三段吸力，手不用一直按住開關。

    一鍵啟動 － 主打改善他牌對手缺點，LG H9設有電源鍵，三段吸力，手不用一直按住開關。

  • 大吸力實測 － LG示範無線直立手持吸塵器H9的大吸力，即使吸起5.8公斤的保齡球也不成問題。

    大吸力實測 － LG示範無線直立手持吸塵器H9的大吸力，即使吸起5.8公斤的保齡球也不成問題。

  • LG下月將引進無線直立手持吸塵器H9登台開賣，備有獨立式充電器，定位旗艦。

    LG下月將引進無線直立手持吸塵器H9登台開賣，備有獨立式充電器，定位旗艦。

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