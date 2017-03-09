LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣
記者吳佩樺／濟州島報導、攝影
無線直立手持吸塵器已經成為主流，Dyson寡占台灣高階市場，讓其他品牌想盡辦法要極力反攻，LG下月將引進定位旗艦的CordZero無線手持吸塵器H9登台，搶先全球開賣，瞄準2萬元以上價格帶，頭號勁敵就是Dyson。
吸力強調業界最大 續航力升級
LG H9規格直逼Dyson V8而來，主打吸力135W以上是業界最大，其他包括電池續航力最長40分鐘，最大吸力電力8分鐘、4小時充飽電等亦強調是同級最佳水準，但詳細數據仍以台灣上市公布為準。
配有雙鋰電池組 可換電池
根據LG調查，消費者選購吸塵器最在意吸力大小和使用電力長短，H9採用智慧變頻馬達，歷時4年研發，讓吸力比過去大6倍，電力延長15%。且有多道過濾系統，避免二次空氣汙染。此外，維持品牌特色採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃，相當方便。
無線吸塵器逐年成長 「有線」衰退
台灣LG H&A商品企劃Team協理文京珍分析台灣吸塵器市占結構，大致呈現無線手持45%、掃地機器人30%、有線圓筒25%，前二者逐年成長，最後者不斷衰退。LG在無線手持雖仍有加油空間，但在掃地機器人是熱銷第一品牌，這就是台灣為什麼能成為H9首賣國家的原因，看好H9能成功拓展市占。
-
伸縮吸塵管 － LG H9的吸塵管採用伸縮設計，清潔天花板也沒問題。
-
多種刷頭 － LG H9標準版配置地板、縫隙、車用三種刷頭，另有其他刷頭可加購，台灣上市組合或許會調整。
-
智慧變頻馬達 － LG H9搭載智慧變頻馬達，會形成強力旋渦氣流，捕捉細微粉塵更有效率。
-
多道過濾系統 － LG H9採用多道過濾系統，包括最高等級的HEPA 13濾網。
-
可換電池 － LG H9採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃。
-
一鍵啟動 － 主打改善他牌對手缺點，LG H9設有電源鍵，三段吸力，手不用一直按住開關。
-
大吸力實測 － LG示範無線直立手持吸塵器H9的大吸力，即使吸起5.8公斤的保齡球也不成問題。
-
LG下月將引進無線直立手持吸塵器H9登台開賣，備有獨立式充電器，定位旗艦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 巴塞爾暖場 Gucci就是愛繡
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 浪琴最佳情人 彭于晏放電─白色情人節全新廣告 錶現幸福時刻
- ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人
- LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 業者掛保證「警察抓不到」 日AV女優一炮喊到75K
- 美職》李振昌K重砲 熱身賽無失分
- 大戶回來了 近3月估增千億銀彈
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ministry divided over university pacts with China
- 青少年莫名生氣 可能犯憂鬱
- 華夏攻頂 二線塑化衝啦
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 分隔島阻動線 民代促拆成德陸橋
- 想分手？ 歐盟喊英國讓中國貨逃稅 先繳650億
- 8歲小女孩開怪手挖土 親友：把怪手當玩具玩
- 屯區捷運 市府規劃大平霧系統
- 北梅新社區平價宅 年底前讓售
- 頭一次 台日韓僅1隊晉8強
- 「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
- 我下個代表產業 將是人工智慧？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tsai aims to boost female workforce
- 違反出口管制 中興通訊遭罰8.9億美元
- 天降神兵打擊詐騙 騙子嚇到全趴
- 林初埤木棉花季 週六開鑼
- 陶晶瑩接收失業DJ 力邀張小燕開直播
- 竹山擴及鹿谷 紫南宮包辦學雜費
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 作家張娟芬出席 關心檢察官定位
- 〈實現我的旅遊夢〉世界的十字路口─巴拿馬
- 和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
- 馬在華府智庫演說》民進黨駐美處：馬將一中原則和一中政策混為一談
- 中市就服處將推出職涯工作卡 求職求才都方便
- 耕地難求 嘉義小麥農求助
- 媒體嗆川普：我們不會被嚇倒
- 公平會查無奶粉聯漲挨轟 改朝濫用市場力調查
- 《自由廣場》請讓病人自由選擇三個月或每個月領藥
- 張志豪引領「轟」狂 對得起球迷
- 人民不信司法 蔡碧玉怪名嘴
- 霧峰丁台社區 爭取營造小花博
- 李元簇辭世》蔡總統致哀 指示府內協助治喪
- 苗縣舉新還舊 縣府：債不會越滾越大
- 借愈久費率愈高 別騎回家過夜
- 白天氣溫回升 鋒面生成北部、東北部有雨
- 03/09 各報重點新聞一覽
標題：LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email