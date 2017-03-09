LG旗艦無線手持吸塵器H9 台灣全球首賣

2017-03-09

記者吳佩樺／濟州島報導、攝影

無線直立手持吸塵器已經成為主流，Dyson寡占台灣高階市場，讓其他品牌想盡辦法要極力反攻，LG下月將引進定位旗艦的CordZero無線手持吸塵器H9登台，搶先全球開賣，瞄準2萬元以上價格帶，頭號勁敵就是Dyson。

吸力強調業界最大 續航力升級

LG H9規格直逼Dyson V8而來，主打吸力135W以上是業界最大，其他包括電池續航力最長40分鐘，最大吸力電力8分鐘、4小時充飽電等亦強調是同級最佳水準，但詳細數據仍以台灣上市公布為準。

配有雙鋰電池組 可換電池

根據LG調查，消費者選購吸塵器最在意吸力大小和使用電力長短，H9採用智慧變頻馬達，歷時4年研發，讓吸力比過去大6倍，電力延長15%。且有多道過濾系統，避免二次空氣汙染。此外，維持品牌特色採用可換電池設計，一顆電池沒電時，馬上能換上第二顆電池繼續清掃，相當方便。

無線吸塵器逐年成長 「有線」衰退

台灣LG H&A商品企劃Team協理文京珍分析台灣吸塵器市占結構，大致呈現無線手持45%、掃地機器人30%、有線圓筒25%，前二者逐年成長，最後者不斷衰退。LG在無線手持雖仍有加油空間，但在掃地機器人是熱銷第一品牌，這就是台灣為什麼能成為H9首賣國家的原因，看好H9能成功拓展市占。