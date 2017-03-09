《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨

2017-03-09

記者吳佩樺／台北報導

連鎖咖啡店連翻漲價，尤其是星巴克上月一口氣調漲29款飲品，漲幅最高16%，讓咖啡族大喊吃不消，逆勢刺激自煮咖啡的風氣，家用咖啡機市場亦趁勢降價搶市。燦坤表示：「近3個月家用咖啡機銷量大幅成長，是去年同期的2.5倍。」

國人每月咖啡錢？ 至少1,050元～6,000元！

台灣人到底有多愛喝咖啡？根據調查，國人每年至少喝掉21億杯咖啡。市售一杯平價美式到精品咖啡，售價約35元～200元不等，以一天一杯外帶咖啡計算，每月至少花費1,050元～6,000元，其實相當可觀。不同於連鎖咖啡品牌擋不住漲價潮，家用咖啡機市場反而從去年開始大幅降價，期盼吸引精打細算的小資上班族或家庭客層。

「方便族」福音：膠囊機＆膠囊雙雙降價

因應策略考量，Nespresso自去年底全面調降膠囊咖啡機和咖啡膠囊，原要5,500元～18,800元的膠囊咖啡機，降價為4,300元～14,800元；咖啡膠囊也從一顆原價21元～26元，調整為16元～20元。近期又針對部分機種推出限時優惠活動，例如4,300元的Inissia指定機種在北部專櫃和官網商店僅要3,900元，且和Yahoo奇摩購物中心合作U系列半價獨家活動，特價3,400元。Nespresso品牌經理Samantha表示：「去年降價後對業績呈現極佳的正面助益，尤其是提高了消費者的回購率。」

「淺口袋」喝咖啡：

月付660元起，享「機＋豆」

此外，飛利浦和燦坤去年聯手推動「淺口袋」喝咖啡方案，最低月付660元，不僅能將昂貴的全自動義式咖啡機帶回家，每月還有新鮮烘焙的咖啡豆送到家。因應市場反應極佳，今年1月加碼回饋，包括首度納入高階機種HD8927，且享舊換新，民眾持任一品牌全自動研磨或膠囊咖啡機換購，可現折萬元。燦坤說：「加碼活動出乎意外地受歡迎，HD8927短短2個月銷售超過500台，賣到缺貨。」

熱銷機種：具奶泡功能、個人型

Yahoo奇摩購物中心另觀察到，「家用咖啡機市場過去以美式最熱銷，近年明顯轉換為全自動義式、膠囊咖啡機，加上國人愛喝拿鐵、卡布奇諾咖啡，具備奶泡功能的款式更受青睞」。新蛋全球生活網補充，「個人型咖啡機買氣也有明顯增長，上班族可隨手放置在辦公桌，想喝時就能隨時沖泡，相當方便。」