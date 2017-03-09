ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人

2017-03-09

〔記者邱巧貞／台北報導〕ELIE SAAB是許多女人夢想的禮服，也是女明星踏上紅毯的最佳戰服。今年春季，ELIE SAAB透過全新香氛來讚頌紅毯上的迷人魅力，推出2017年度假系列─「紅毯淡香水」，調香大師Francis Kurkdjia選擇不凡的水果香調為基底，再以熱情的義大利紅柑橘精華，點亮了甜美的茉莉、橙花氣息；石榴花蜜增添了中調的韻味；最後以廣藿香完美調合，延長芬芳的香味。

瓶身為經典幾何切面，閃耀著光采奪目的珊瑚紅漸層，猶如紅寶石般，延伸品牌高級訂製服的概念；外盒以金色與寶石紅的巴亞德條紋（Bayadere）設計，使這款光采熠熠且令人心醉的限量淡香水，更臻完美。