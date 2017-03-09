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ELIE SAAB紅毯淡香 光采奪人

2017-03-09

〔記者邱巧貞／台北報導〕ELIE SAAB是許多女人夢想的禮服，也是女明星踏上紅毯的最佳戰服。今年春季，ELIE SAAB透過全新香氛來讚頌紅毯上的迷人魅力，推出2017年度假系列─「紅毯淡香水」，調香大師Francis Kurkdjia選擇不凡的水果香調為基底，再以熱情的義大利紅柑橘精華，點亮了甜美的茉莉、橙花氣息；石榴花蜜增添了中調的韻味；最後以廣藿香完美調合，延長芬芳的香味。

瓶身為經典幾何切面，閃耀著光采奪目的珊瑚紅漸層，猶如紅寶石般，延伸品牌高級訂製服的概念；外盒以金色與寶石紅的巴亞德條紋（Bayadere）設計，使這款光采熠熠且令人心醉的限量淡香水，更臻完美。

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  • 穿著白色高級訂製服踏上了紅毯，雅白禮服與胭紅地毯，成了迷人的交織，ELIE SAAB以此為概念推出全新香氛。

    穿著白色高級訂製服踏上了紅毯，雅白禮服與胭紅地毯，成了迷人的交織，ELIE SAAB以此為概念推出全新香氛。

  • ELIE SAAB 2017年度假系列限量版香氛紅毯淡香水 50ml／2,700元；90ml／3,450元。

    ELIE SAAB 2017年度假系列限量版香氛紅毯淡香水 50ml／2,700元；90ml／3,450元。

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