義大利花神咖啡 原味飄香─近300年歷史 威尼斯傳統甜點服務方式 同步登台
〔記者凃盈如／台北報導〕想像和威尼斯人一樣，享受留連在百年咖啡店的氛圍裡的日常？現在在台北，也有個這樣的去處了，擁有近300年歷史的義大利花神咖啡館，昨日於台北新光三越信義店A9 2樓亮相，3月10日試營運，於3月21日正式開幕！
1720年在威尼斯開設的花神咖啡館，是伊莉莎白女王、香奈兒女士、海明威、馬賽爾‧普魯斯特等大人物造訪的咖啡館，由於其座落於威尼斯聖馬可廣場新行政官邸大樓，是許多政商、名流交換各種潮流新知的集散地，上自國家大事，下至當地八卦，是故又有「威尼斯的客廳」之稱，當年，藝術界盛事「威尼斯雙年展」的架構與籌備點子，也是在福里安花神咖啡館討論成型。由麥特戴蒙主演的電影《天才雷普利》，也在這裡拍攝取景。花神咖啡品牌執行長Marco Paolini有自信地提到，只要來威尼斯的名人，就會來花神咖啡館，他打趣地補充：「沒人看不到花神，但這些電影、明星，來花神喝咖啡，也是為了被看見。在花神拍攝或取景，劇組等也都會被收取很高的費用。」
福里安花神咖啡館歷經近300個年頭歷久不衰，不只因為其用料講究，而是它的一切，無論空間或餐飲、服務方式，都遵循了威尼斯傳統。位於新光三越信義店A9的福里安花神咖啡全台首店，內部空間設計由品牌設計師Gloria De Ruggiero操刀，店上櫥窗展示的彩色器皿，是來自威尼斯Murano島上的玻璃藝術品，還有一小「藝術區」，如沙龍的空間，懸掛著2016威尼斯雙年展時，義大利攝影師Roberto Kusterle於威尼斯本店展出的作品，在在呈現獨有的藝術氣息。
餐飲方面，台灣首店也原汁原味師法威尼斯本店，店裡販售11款甜點，僅一樣「茉莉花茶慕斯」是為了亞洲客人的口味特製，其餘皆與本店同步，甜點價格約落在220至350元間，而咖啡價格帶落在160至350元，另有下午茶鹹點、主餐。主餐均價約880元，供應的方式很義大利，分2道，前道為燉飯、義大利麵或義大利餃，接著才是威尼斯海鮮拼排、伊比利豬菲力、鴨胸等排餐。值得一提的是，福里安花神咖啡的下午茶，講究足具代表性的「銀製托盤服務」，在台灣的服務人員，每個人都要通過可單手扛著8公斤重銀製托盤考驗，昨日活動現場更邀請了在威尼斯福里安花神咖啡本店服務了42年的二代服務員Michele Simionato現場示範道地的銀製托盤服務。
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標題：義大利花神咖啡 原味飄香─近300年歷史 威尼斯傳統甜點服務方式 同步登台
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