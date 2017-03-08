LG物聯網家電夯機器人亞洲首度亮相─Windows 10智慧冰箱可聲控 頂級OLED電視像幅畫
2017-03-08
﹝記者吳佩樺／濟州島報導、攝影﹞LG物聯網家電今年1月在美國CES大展火力全開，昨日移師南韓濟州島舉辦的LG InnoFest 2017創新科技節，備受矚目的居家機器人Hub Robot首度在亞洲現身，不過台灣明年才有機會上市。LG Hub Robot身高約30公分，它有臉部表情、會移動，內建Amazon Alexa智慧助理，與主人說話互動沒問題，但目前僅會說英文，利用內嵌鏡頭，還會記住家庭成員的臉。同時能當作智慧家電的控制管家，例如可請它幫忙開冷氣；當衣服洗好了，它也會發出通知。另有掌上型的迷你Hub Robot，功能和一般版大同小異。
除了居家機器人，LG亦將Amazon Alexa智慧助理導入Smart InstaView Door-in-Door冰箱，可聲控並內建Windows 10系統，搭配29吋觸控螢幕，讓冰箱如同一台電腦。獨有功能包括敲二下，就能使冰箱螢幕變透明；冰箱內部加入200萬畫素全景相機，即使出門在外，用手機也能看見冰箱內每個角落的影像。預計明年引進台灣。
台灣LG H&A商品企劃Team協理文京珍表示：「LG積極布局物聯網市場，台灣下半年物聯網家電比例會超過5成，商品項目從原有的小家電擴及到大家電。」直言台灣頭號競爭對手是Panasonic，LG優勢是內建WiFi，不用再另外購買WiFi模組。電視新品方面以OLED系列W7最頂級，厚度2.57公厘，僅有2個硬幣厚，最大賣點是能直接以磁鐵安裝在牆上，讓電視就像一幅畫一樣薄、一樣美，可惜台灣暫無販售計畫。
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