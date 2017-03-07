百貨新櫃登場 獵客各顯魅力

2017-03-07

〔記者凃盈如／台北報導〕步入春季，百貨公司新櫃陸續登場，滿足你對生活的各種需求與想像。統一時代百貨搶先進駐全台百貨獨家的Snow Peak，將於3月11日開幕 。Snow Peak是創立於1958年的露營品牌，被喻為「露營界的LV」，從現任社長山井太的父親－山井幸雄創立至今，備受推崇。山井先生第一次登山，懾服於山頂的壯麗美景，當時日本的登山風氣剛萌芽，許多國外高級登山裝備並不齊全，也不一定適用，他因此受到激發，開始設計各類露營所需的耐用器材；如今Snow Peak已走入日常生活，發展出各式各樣的露營風格商品，同樣堅固耐用，即使在庭院午茶或者公園綠地野餐，也可以使用輕鬆收折的家具、炊具，應景適合春遊的此際。

強調親子、家庭的京華城，近來則是看準銀髮族市場，將引進「北之特樂銀Loving熟齡時尚旗艦館」，預計於3月25日於京華城4樓試營運，並在4月正式開幕，該店面積近200坪，是全國最大型的熟齡用品店，並有專業的物理治療師免費為家中長輩做輔具評估與建議，且有健康休閒區與熟齡養生下午茶。商品方面，販售內外著機能衣、精巧手杖、都會助行車、貴婦放大鏡項鍊、前開磁扣老花眼鏡等各類品項。

集結來自全球設計生活家居用品的選品店JIA PLUS，亦於上週末進駐新光三越台中中港店開幕，JIA PLUS以更美好的生活靈感為號召，從廚房、餐桌到客廳，含烹飪飲食、裝潢擺飾到戶外旅行的風格選品。品牌有來自丹麥極簡設計MENU、紐約名人愛用的Chilewich餐墊、荷蘭頂級精品茶具品牌Bredemeijer、來自日本的溫潤工藝LOLO、與結合科技與美學的臺灣燈飾品牌QisDesign等，JIA PLUS也舉辦開幕慶，推出多款主打商品優惠及滿額禮。

圖片提供：京華城、統一時代百貨、JIA PLUS