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第87屆日內瓦車展重要秀車搶先看

2017-03-06

記者方維鐸／綜合外電報導

2017年儘管全球政經局勢充滿不確定性，但在歐洲各國經濟普遍成長的激勵下，上半年歐陸最具代表性的日內瓦車展，在各大車廠的熱烈參與下即將隆重登場。

固定在3月初舉行的日內瓦車展，規模雖比不上法蘭克福、底特律、巴黎、東京等汽車工業大國的車展，展場面積也遠不如中國的北京、上海兩大車展，但卻是最多元化與國際化的年度車壇盛會。在這裡誰也沒有主場優勢，各大車廠只能憑藉展出內容來吸引參觀人潮。

今年日內瓦車展已邁入第87屆，3月7～8日兩天先對媒體開放，9～19日才開放給一般民眾買票入場。這裡先整理一些網路上提前曝光的重要秀車，讓讀者們先睹為快。

法拉利812 Superfast

法拉利在本屆日內瓦車展發表的812 Superfast，車名數字812即意謂最大馬力可達800匹馬力，源自於前中置的6.5升V12自然進氣引擎，取其800匹馬力與12缸汽缸數組合而來。透過7速雙離合器自手排變速系統，本車由靜止加速至時速百公里僅要2.9秒，極速可突破340公里／時，性能凌駕於前身F12 Berlinetta，並具備了Virtual Short Wheelbase 2.0後輪轉向系統（PCV），堪稱法拉利史上最強的V12旗艦。

Opel Crossland X

近期全球車壇最沸沸揚揚的併購新聞，當推法國PSA集團意圖收購美國通用汽車集團下的Opel車廠，其實這樁交易可說有跡可尋，此次Opel所推出Crossland X就是最佳例證，眼尖的讀者不難發現本車跟Citroën C-Aircross概念車的形狀和比例頗為接近，其實兩者都是以PSA集團PF1底盤平台所開發的小型Crossover雙生車款，並將透過Opel位於西班牙的Saragossa工廠來生產，因此PSA集團欲併購Opel車廠也不會太讓人意外。

Citroën C-Aircross概念車

眼見現在小型Crossover跨界休旅車大行其道，Citroën車廠有意更動C3 Picasso目前的小型MPV轎旅車定位，使之轉型為小型Crossover，而這次展出的C-Aircross概念車即可視為新一代C3 Picasso的概念雛形。這輛概念車採取了許多創新大膽的概念化設計，像是無B柱的對開式車門、前衛簡約的內裝鋪陳等，不過等到今年IAA車展發表的正式量產車，就確定不會長這樣。

保時捷Panamera Sport Turismo

保時捷在這次車展最受矚目的新車當首推Panamera Sport Turismo，它雖可視為Panamera的旅行車版本，卻維持跟Panamera相同的5,049mm車長與2,950mm軸距，兩者的差異從B柱後的車頂線條開始，Sport Turismo有著比較類似掀背車的車頂、C柱和掀背尾門線條，有別於Coupé般流線的Panamera，後門的形狀也跟著重新設計，儘管沒有刻意去增加C柱後方車體長度，但藉由後廂空間向上延伸，仍有效增加了20公升的行李廂容量，同時也讓後座頭部空間有所提升。

Land Rover Range Rover Velar

英國專業越野車製造廠Land Rover，這次在日內瓦推出了Range Rover家族的新成員Range Rover Velar，其車身尺碼介於Range Rover Evoque和Range Rover Sport之間，並刻意將C、D柱間的身形線條處理得比較Coupé-like，讓風阻值降至0.32，儘管與時下動輒0.23左右低風阻的轎跑車仍相去甚遠，卻也是一向維持方正造型DNA的Land Rover車廠有史以來風阻值最低的產品。

豐田Yaris GRMN

二月上旬剛剛贏得豐田車廠重返WRC賽事首勝的Yaris WRC廠車，已讓世人對Yaris迷你車（跟國內販售的亞太規Yaris不同）有了全然不同的觀感。藉由日內瓦車展，歐洲豐田推出了搭載1.8升機械增壓引擎的3門款Yaris GRMN性能鋼砲，可輸出209匹最大馬力，搭配6速手排變速箱以及Gazoo Racing操刀調校的懸載，其性能實力及駕駛樂趣不會讓歐系Supermini鋼砲專美於前。

BMW 5系列Touring

日前才在國內風光上市的BMW全新5系列主管房車，很快就在日內瓦車展追加旅行車款，延續其房車上的先進動力與科技，提供更好的空間實用性，全方位滿足消費者的期待。5系列Touring的行李廂容量可達570公升，若將4/2/4分離後座完全傾倒打平，最大置物容量可擴充至1,700公升。總代理汎德公司已預告會在今年第3季導入國內，但目前尚未透露會是搭載何種動力的車型。

三菱Eclipse Cross

日本三菱車廠本屆車展全新推出名為Eclipse Cross的SUV Coupé，車頭前臉延續該品牌Dynamic Shield設計語彙，車身長度則介於現行ASX和Outlander兩款SUV之間，其軸距長度跟Outlander同為2,670mm，然而遷就Coupé-like的低斜C柱與尾門設計，意味著Eclipse Cross走的是跟Outlander不同個性化路線，目前公布的資訊顯示初期將提供1.5升汽油Turbo和2.2升柴油兩種動力，國內的中華汽車也會評估未來導入國內的可行性。

現代i30 Tourer

儘管國內甫發表新一代的現代Elantra房車，但今年日內瓦車展現代車廠的重頭戲則是全新i30 Tourer旅行車款，其車頭前臉延續i30掀背車的Cascading Grille風貌，車身長度一舉增加了245mm，讓C、D柱後行李廂置物空間增加至602公升，並可透過6/4分離後座椅背往前傾倒，將置物容量擴增到1,650公升。動力來源涵蓋多款汽柴油Turbo引擎，提供消費者多樣化的選擇。

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Mercedes-Benz旗下的超豪華子品牌Mercedes-Maybach，這次將推出首款SUV產品G650 Landaulet，採用源自於昔日王公權貴馬車的前密閉、後開篷式Landaulet車身設計，方便後座乘員打開頂篷、迎向外界群眾。擁有5,345mm車長與3,428mm軸距，乘坐空間極為寬敞舒適；與前駕駛艙隔離的開篷後車艙，內裝可完全針對客戶需求來訂製，預計僅限量手工打造99輛，車展將正式開始接單。

Pagani Huayra Roadster

義大利手工超跑製造廠Pagani今年將在日內瓦首演Huayra Roadster，可裝上用碳纖維包覆的強化玻璃硬頂，但就捨棄了原來Huayra的鷗翼式車門設計。其動力來源仍為賓士AMG提供的6.0升V12雙Turbo引擎，最大馬力已提升至764匹，搭配由專業賽車變速箱製造廠Xtrac供應的新一代7速AMT自手排變速系統，0～100公里／時加速應可在3秒內達成，限量100台的配額在車展亮相前早已被全球Hypercar買家搶訂一空。

圖片提供／BMW、Citroën、Ferrari、Hyundai、Land Rover、Mercedes-Maybach、Mitsubishi、Opel、Pagani、Porsche、Toyota

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  • 法拉利812 Superfast

    法拉利812 Superfast

  • Opel Crossland X

    Opel Crossland X

  • Citroën C-Aircross概念車

    Citroën C-Aircross概念車

  • 保時捷Panamera Sport Turismo

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  • Land Rover Range Rover Velar

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  • BMW 5系列Touring

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  • 現代i30 Tourer

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