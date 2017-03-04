卡莉模仿女神 俏皮自拍

2017-03-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕Swarovski品牌形象大使超模卡莉克羅斯（Karlie Kloss）穿戴Swarovski典藏與現有系列飾品拍攝微電影，重新演繹奧黛莉赫本與瑪麗蓮夢露的經典電影場景。在社群媒體上擁有眾多粉絲的卡莉，在模仿奧黛莉赫本盯著櫥窗吃早餐，以及瑪麗蓮夢露周旋於眾多男性的經典場景時，還不忘自拍，為微電影點出現代感與增添幽默俏皮元素。

Swarovski表示，會想要重現經典電影場景，是因為在這2個場景中，主角佩戴的首飾上都鑲嵌了大量的Swarovski水晶，藉由重現經典場景的影片，可透過社交媒體平台，向大眾介紹品牌優良傳統與精采故事。

卡莉覺得演出經典角色是很有趣的經驗，「奧黛麗赫本與瑪麗蓮夢露等經典女神最令人著迷的地方，是她們在每個場景及不同角色中所流露的那份自信。正如我的多個學習榜樣，她們示範了獨立自信的女生，便自自然然散發出時尚風采。」片提供：Swarovski