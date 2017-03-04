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THREE慶THREE 王心恬桃蜜魅力─品牌來台3週年 限量魅光桃蜜彩粧組誘人

2017-03-04

〔記者邱巧貞／台北報導〕日系植萃美妝保養品牌THREE慶祝進駐台灣3週年，特別請來名模王心恬演繹日本最新推出的魅光桃蜜彩妝，並特別邀請知台灣名設計師聶永真先生量身設計「THREE來台3週年紀念限量贈品」。

當初，THREE創辦人石橋寧社長以Natural、Honest、Creative作為品牌核心元素，講述以大自然恩惠為源，融合職人技術，堅持日本在地原料的THREE創職人故事，發表由內而外的保養生活美學概念，一上市後，受到日本許多追求產品天然成分、重視質感品味的消費者青睞；3年前，東方美企業集團獨家代理THREE來台，短時間內也創下銷售佳績，東方美企業集團董事長呂恩政提到：「THREE目前在台僅5個專櫃，卻締造年營業額1.5億的業績，明星商品潔顏油在台3年賣超過3萬瓶。」

為慶祝來台3週年，THREE在3月發表多款新品，像是與日本同步發售的限量「魅光桃蜜彩粧組」，結合眼眸、雙唇和臉頰三項產品，透過粉嫩春色為表情渲染幸福桃花；「SAKURAISM復刻護手霜」使用櫻花作為原料，並散發著櫻花香氣分子的氣息；以及全新的「INNER CARE律動保養系列」包含冷壓亞麻仁油、冷壓印加果籽油等，提供由內而外的美容美肌功效。

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  • THREE進駐台灣3週年，名模王心恬演繹日本春季最新的魅光桃蜜彩妝。（記者趙世勳攝）

    THREE進駐台灣3週年，名模王心恬演繹日本春季最新的魅光桃蜜彩妝。（記者趙世勳攝）

  • THREE魅光桃蜜彩粧組共3款可選，2,000元。（記者邱巧貞攝）

    THREE魅光桃蜜彩粧組共3款可選，2,000元。（記者邱巧貞攝）

  • THREE SAKURAISM櫻花復刻護手凝乳50g／1,200元。（東方美提供）

    THREE SAKURAISM櫻花復刻護手凝乳50g／1,200元。（東方美提供）

  • THREE「INNER CARE律動保養系列」包含冷壓亞麻仁油、冷壓印加果籽油等各式膠囊，提供由內而外的美容美肌功效。 （記者邱巧貞攝）

    THREE「INNER CARE律動保養系列」包含冷壓亞麻仁油、冷壓印加果籽油等各式膠囊，提供由內而外的美容美肌功效。 （記者邱巧貞攝）

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