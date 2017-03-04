修杰楷調教咘咘吊單槓─站上徒步體驗車 感受山野濕地陡峭坡道

2017-03-04

〔記者林欣若／台北報導〕近幾年熱中戶外活動的人口增加，但台灣氣候多變，為戶外活動增添不少風險，戶外用品品牌The North Face針對喜愛往山裡走的族群推出全新春夏系列，並在Sogo百貨廣場打造「再造徒步體驗車」，讓消費者在市區也能體驗仿真山野濕地的模擬坡道，極地選手陳彥博與「人氣奶爸」修杰楷搶先體驗。

修杰楷熱愛運動，但因為家庭事業兩頭燒，已經好一陣子沒有規律運動，當他得知陳彥博每天自主訓練至少8小時，直呼腿軟，但也很想試試這種超越意志力和體力的運動方式。他現在已經開始訓練女兒咘咘，在他的調教下，咘咘會倒立、翻滾、吊單槓，修杰楷很期待父女倆可以一起運動，他同時透露，運動時穿得時尚好看、保持愉快的心情，才會有動力每天運動。

The North Face春夏系列強調造型和功能兼具，三大系列包括採用GORE-TEX防水薄膜的GTX SURROUND系列，除了防水，也具有透氣排汗效果；ULTRA FASTPACK II BOA GTX系列以太空鋁代替傳統鞋帶，即使斜坡和石礫路面，也能快速前進；ULTRA FASTPACK II GTX系列則強調輕量化，兼具防水和抓地力。

圖片提供：The North Face