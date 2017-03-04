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陳劭彥設計兩廳院制服 俐落活力

2017-03-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕服裝設計師陳劭彥受邀為昨日開啟的國家兩廳院設計制服，將兩廳院Logo與建築特色反映在「正職人員」與「點志工」的制服上，對比色塊與較寬俐落的剪裁，擺脫過去黑色套裝的嚴肅感。

兩廳院Logo的條紋與色塊是陳劭彥設計制服時最主要的靈感來源，大色塊表現在正職人員的外套、女生的褲裙與點志工的襯衫上，「對比」則源自兩廳院內部空間中以不同石材鑲邊的設計。設計細節上，正職人員襯衫強調大袖口設計，為了加強在售票口作業時的辨識性，在袖釦部分上呈現兩廳院Logo；點志工的長大衣，下緣後襬除開衩方便行動外，外套上的金屬扣環讓腰包也外掛。整體設計沉穩端莊中不失年輕活力，打造出新氣象。

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  • 正職人員襯衫強調大袖口設計，女褲裙亦應用色塊設計。（Shao-yen提供，王漢順攝）

    正職人員襯衫強調大袖口設計，女褲裙亦應用色塊設計。（Shao-yen提供，王漢順攝）

  • 點志工制服亦以兩廳院Logo線條色塊拼接做呼應，不對稱細節散發年輕活力。（Shao-yen提供，王漢順攝）

    點志工制服亦以兩廳院Logo線條色塊拼接做呼應，不對稱細節散發年輕活力。（Shao-yen提供，王漢順攝）

  • 正職人員外套與褲裙強調大色塊的對比。（Shao-yen提供，王漢順攝）

    正職人員外套與褲裙強調大色塊的對比。（Shao-yen提供，王漢順攝）

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