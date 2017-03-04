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獨立冷傲 Tiffany自信女力

2017-03-04

〔記者王瀅娟／台北報導〕還記得女神卡卡在Tiffany傳奇風格廣告中佩戴的HardWear系列珠寶嗎？4月底終於要在台灣上市囉！

Tiffany HardWear系列設計靈感源自古典珍藏庫中1971年中性設計的手環，完全使用貴金屬打造，簡約光潤的球形與鍊結設計，讓人聯想到紐約的冷冽工業風，也想到獨立、幹練、自信的現代女性。

愈簡單的設計愈無法藏拙，HardWear系列的圓球與鍊條接縫處均經精心打磨，顯現出精品珠寶的品質。由小至大相連的鍊結項鍊，鎖扣巧妙隱藏其中，雙圈手鍊上的鎖頭與圓球可拆卸隨意掛在喜歡的鍊結上，三層垂墜式球形耳環的金屬球彷彿憑空停留在鍊條上，半圓球形耳針後方亦為半圓球，呈現完美對稱等等，處處透露設計上的小巧思。

因為夠簡單也夠精緻，所以無論是帥氣皮衣、上班套裝或高級訂製服皆適合搭配，為個人氣質加分。

圖片提供：Tiffany

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  • Tiffany HardWear垂墜球形18K金戒指。

    Tiffany HardWear垂墜球形18K金戒指。

  • 奧利維亞‧魏爾德與凱特‧瑪拉戴出Tiffany HardWear系列的不同風情。

    奧利維亞‧魏爾德與凱特‧瑪拉戴出Tiffany HardWear系列的不同風情。

  • 超模卡洛琳娜‧柯考娃佩戴Tiffany HardWear耳環現身紐約街頭。

    超模卡洛琳娜‧柯考娃佩戴Tiffany HardWear耳環現身紐約街頭。

  • Tiffany HardWear垂墜球形與鎖頭18K金雙圈手鍊。

    Tiffany HardWear垂墜球形與鎖頭18K金雙圈手鍊。

  • Tiffany HardWear鍊結設計18K金耳環。

    Tiffany HardWear鍊結設計18K金耳環。

  • Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊，項鍊扣環完美隱藏。

    Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊，項鍊扣環完美隱藏。

  • Tiffany HardWear三層垂墜式球形18K金耳環。

    Tiffany HardWear三層垂墜式球形18K金耳環。

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