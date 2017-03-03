《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

Iittala與Issey Miyake，兩個來自芬蘭與日本的經典設計品牌，跨界合作的Iittala×Issey Miyake居家系列共有30件作品，網羅了織品布料到餐瓷，在在讓人想要親手去觸碰，因為它門都源自於Issey Miyake作品中最經典的褶皺技術，現在被譽為「三宅褶皺」 或「一生褶」。

此技術於1980年代末期開始大量應用於Issey Miyake所設計推出的作品中。「三宅褶皺」技術讓平面的布料立體成形，每一件作品都彷彿盛開的花朵、翠綠的枝葉，為生活注入朝氣與生命力。

圖片提供／奇美博物館、Iittala