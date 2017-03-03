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《藝想天開 嘆為觀紙》三宅褶皺

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

Iittala與Issey Miyake，兩個來自芬蘭與日本的經典設計品牌，跨界合作的Iittala×Issey Miyake居家系列共有30件作品，網羅了織品布料到餐瓷，在在讓人想要親手去觸碰，因為它門都源自於Issey Miyake作品中最經典的褶皺技術，現在被譽為「三宅褶皺」 或「一生褶」。

此技術於1980年代末期開始大量應用於Issey Miyake所設計推出的作品中。「三宅褶皺」技術讓平面的布料立體成形，每一件作品都彷彿盛開的花朵、翠綠的枝葉，為生活注入朝氣與生命力。

圖片提供／奇美博物館、Iittala

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  • 「扭轉八面體上的歐拉迴路」是美國西新英格蘭大學數學副教授，也是美國藝術家湯瑪斯赫爾的作品，他深入探討數理與摺紙的關聯， 作品以幾何構圖為主，透過計算數理規則來呈現規律的造型。

    「扭轉八面體上的歐拉迴路」是美國西新英格蘭大學數學副教授，也是美國藝術家湯瑪斯赫爾的作品，他深入探討數理與摺紙的關聯， 作品以幾何構圖為主，透過計算數理規則來呈現規律的造型。

  • Iittala×Issey Miyake居家系列背袋，54×52cm，有翡翠綠、象牙白、岩石灰3色可選擇，展現雋永的設計美學，6,900元。

    Iittala×Issey Miyake居家系列背袋，54×52cm，有翡翠綠、象牙白、岩石灰3色可選擇，展現雋永的設計美學，6,900元。

  • Iittala×Issey Miyake桌花，有15cm、20cm、27cm，各1,890元、2,400元、2,900元，有櫻花粉、翡翠綠、岩石灰、淺灰4色。

    Iittala×Issey Miyake桌花，有15cm、20cm、27cm，各1,890元、2,400元、2,900元，有櫻花粉、翡翠綠、岩石灰、淺灰4色。

  • Iittala×Issey Miyake居家系列抱枕套35cm，有翡翠綠、淺灰、櫻花粉、岩石灰，價格帶6,380～6,900元。

    Iittala×Issey Miyake居家系列抱枕套35cm，有翡翠綠、淺灰、櫻花粉、岩石灰，價格帶6,380～6,900元。

  • Iittala×Issey Miyake居家系列桌墊36×48cm，有櫻花粉、淺灰，各2,900元；餐巾53X40cm，有櫻花粉、翡翠綠、岩石灰、淺灰，各1,950元。

    Iittala×Issey Miyake居家系列桌墊36×48cm，有櫻花粉、淺灰，各2,900元；餐巾53X40cm，有櫻花粉、翡翠綠、岩石灰、淺灰，各1,950元。

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