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《藝想天開 嘆為觀紙》全球最大規模摺紙展

2017-03-03

記者凃盈如／台北報導

從一張薄薄的紙，信手摺成的紙飛機、星星、紙鶴，都是每個人童年的記憶；多數人也都記得，一張用紙摺好的「百寶盒」，放在餐桌上，就成了丟棄魚骨頭的小器皿……時至今日，摺紙早就顛覆人們想像，除了為生活妝點美學，它已能跨越時尚、科技等層面，讓人在美感之外，也驚嘆它於日常生活所發揮的無限可能。

即日起至5月30日，於奇美博物館舉辦的《紙上奇蹟》特展，邀請美國野生動物學家伯納德佩頓（Bernard Peyton）與主修機械工程的嬴嬴（Uyen Nguyen）擔任策展人，集結20多個國家、63個參展單位，展出總計近400件作品的摺紙展，可說是全球最大規模的摺紙展；特別的是，策展人與參展者身分，囊括了摺紙藝術家、生物學家、設計師及科學家等，以多元的面向來展現「摺紙」的可能。

跨領域激盪 紙藝不思議

展覽以「再現、幾何、應用」三大主題出發，「再現」除了將一般印象中的摺紙再進化，大部分作品以一張未經剪、黏、貼的紙，折出細緻的人物表情、栩栩如生的動植物，或者藝術家的奇想。

「幾何」、「應用」兩大主題則以跳脫既定印象的方式，帶領觀者進入大眾較不熟悉的摺紙世界。譬如「幾何」，作品透過數學邏輯的精妙計算，達到創意變化與美感巔峰，每一種結構，乍看之下都是一件美麗的藝術品，但在那背後，都有著支持它的數學法則與公理，博大精深，甚至還有許多源於科技發展，透過應用軟體才能整合出的複雜摺型與圖案。

「應用」分享了無所不在、卻鮮為人知的摺紙延伸，最明顯的是美學功能的提升，例如將摺疊概念融入時尚設計，如生活中的汽車安全氣囊、醫療用的微血管內支架模型、奈米注射器、手術用微型夾具等，皆因摺紙應用而有新突破；美國史丹佛大學派卡希實驗室更透過一張紙與一片透鏡，摺出一架成本低於1美元的2000倍顯微鏡，讓開發中國家也能擁有低廉而簡便的科學工具……各種生活中看似不起眼的摺紙，已在時尚、設計、科學、醫學與工業等領域創造奇蹟。

圖片提供／奇美博物館、Iittala

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  • 快鹿禮卡 （紅銅／金屬／不鏽鋼卡片），以金屬素材製成，可以DIY將平面的禮卡摺成一隻立體小鹿，大方地在桌面展示，650元／隻。

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  • 本次策展人之一的美國藝術家嬴嬴作品「Rhombile」。擁有數理學科背景的她，擅長組合式摺紙及摺紋風格設計，以精密的摺紋展現理性之美，有時也透過鑲嵌LED燈來展現摺紋的陰影。

    本次策展人之一的美國藝術家嬴嬴作品「Rhombile」。擁有數理學科背景的她，擅長組合式摺紙及摺紋風格設計，以精密的摺紋展現理性之美，有時也透過鑲嵌LED燈來展現摺紋的陰影。

  • 法國藝術家維克戈裘里，是航太設計師，近期加入摺紙藝術家行列，作品展現豐富的想像力，「樹面鹿」（Cierbol）以紙演繹出有如樹皮的材質，且展現鹿的形體與其詩意靜好的姿態。

    法國藝術家維克戈裘里，是航太設計師，近期加入摺紙藝術家行列，作品展現豐富的想像力，「樹面鹿」（Cierbol）以紙演繹出有如樹皮的材質，且展現鹿的形體與其詩意靜好的姿態。

  • 越南藝術家黃進決，創作題材以動物為主，強調細節處理及濕摺技巧的呈現。作品風格獨特，展現一種柔軟的動態感，此為他的作品「公雞」（Rooster）。

    越南藝術家黃進決，創作題材以動物為主，強調細節處理及濕摺技巧的呈現。作品風格獨特，展現一種柔軟的動態感，此為他的作品「公雞」（Rooster）。

  • 法國藝術家艾瑞克喬瑟爾作品「小提琴演奏者」（Violin Player）， 以摺紙摺出擁有滿足、自在神韻的演奏者，看著他的表情彷彿就可聽聞悠揚旋律。

    法國藝術家艾瑞克喬瑟爾作品「小提琴演奏者」（Violin Player）， 以摺紙摺出擁有滿足、自在神韻的演奏者，看著他的表情彷彿就可聽聞悠揚旋律。

  • 《紙上奇蹟》展至5月30日止，特展票於奇美博物館售票處、ibon售票系統同步販售，全票180元，另有各種優惠票，配合展覽，民眾亦可參加館方規劃的一系列摺紙課程。圖為藝術家丁江作品「太極宗師的誕生」。

    《紙上奇蹟》展至5月30日止，特展票於奇美博物館售票處、ibon售票系統同步販售，全票180元，另有各種優惠票，配合展覽，民眾亦可參加館方規劃的一系列摺紙課程。圖為藝術家丁江作品「太極宗師的誕生」。

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標題：《藝想天開 嘆為觀紙》全球最大規模摺紙展


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