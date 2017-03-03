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《2017秋冬男裝週》5

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

王一般的老百姓服飾

喬治亞籍設計師Demna Gvasalia開創的「Vetements」在巴黎一夕成名、成為最猛潮牌，本人更在2015年正式上任Balenciaga設計總監，一股「反時尚」與社會主義式的設計精神更加推波助瀾，那些從常民衣著而來的設計靈感顛覆了Balenciaga這個因貴族而生的百年時裝屋。尤其，在這場品牌史上首度男裝秀，「Balenciaga」名號、甚至品牌所屬的「KERING」開雲集團（Kering）公司標誌都被印上運動衫、購物紙袋都成了精緻的皮革購物包，甚至連雨衣、賣場員工制服與企業大老的西裝都被混為一談、而且從高級訂製服的精緻裁縫中得到養分，配合庶人展演，Demna Gvasalia的一貫手法鏗鏘有力，預估又是「一件難求」了！

部分圖片提供／Balenciaga

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標題：《2017秋冬男裝週》5


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