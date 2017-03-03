《2017秋冬男裝週》3

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

橘黑哥德與街頭文青

Givenchy 在這次大秀之後，創意總監Riccardo Tisci這季果然如傳聞中的、辭別了12年來所投注心力的公司。然而、在這告別之作，Riccardo Tisci將個人長期對美國文化的著迷匯集成設計元素，包括美國大都會街頭幫派文化的視覺震撼、街頭籃球文化，還有幾乎每季都有的印地安和西部牛仔、牧場工人與學校等不同的制服元素等，都運用明朗開心的鮮橘、黃色、紅色、天空藍等陽光或是童趣感的顏色重新詮釋，加上橫條、星形圖騰，翻新過去常見的「Gothic」 闇黑格調，變出全新的「街頭文青」。

部分圖片提供／Givenchy