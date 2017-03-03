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《2017秋冬男裝週》3

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

橘黑哥德與街頭文青

Givenchy 在這次大秀之後，創意總監Riccardo Tisci這季果然如傳聞中的、辭別了12年來所投注心力的公司。然而、在這告別之作，Riccardo Tisci將個人長期對美國文化的著迷匯集成設計元素，包括美國大都會街頭幫派文化的視覺震撼、街頭籃球文化，還有幾乎每季都有的印地安和西部牛仔、牧場工人與學校等不同的制服元素等，都運用明朗開心的鮮橘、黃色、紅色、天空藍等陽光或是童趣感的顏色重新詮釋，加上橫條、星形圖騰，翻新過去常見的「Gothic」 闇黑格調，變出全新的「街頭文青」。

部分圖片提供／Givenchy

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  • 位於巴黎黎塞留街（Rue de Richelieu）的「黎塞留圖書館」（Richelieu site）、法國國家圖書館（Bibliothèque Vationale de France，BnF）的一個閱覽室號稱是因Givenchy首次破例接受舉辦服裝發表會。

    位於巴黎黎塞留街（Rue de Richelieu）的「黎塞留圖書館」（Richelieu site）、法國國家圖書館（Bibliothèque Vationale de France，BnF）的一個閱覽室號稱是因Givenchy首次破例接受舉辦服裝發表會。

  • 世上最美的圖書廳館因Givenchy首次破例接受舉辦服裝發表會，為巴黎時尚業造就出一次讓人驚艷的特色秀場與歷史紀錄。

    世上最美的圖書廳館因Givenchy首次破例接受舉辦服裝發表會，為巴黎時尚業造就出一次讓人驚艷的特色秀場與歷史紀錄。

  • Givenchy。

    Givenchy。

  • Givenchy。

    Givenchy。

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標題：《2017秋冬男裝週》3


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