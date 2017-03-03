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《2017秋冬男裝週》2

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

銳舞青春街頭西服

Dior Homme設計總監Kris Van Assche與美國布魯克林街頭藝術家與現實主義畫家丹‧威茨（Dan Witz）合作，將其經典的超逼真「擁擠人群」畫像幻化成服裝面料，設計成斗篷、整套西裝或外套，詮釋出這一季的「Hardior」的風格標語；「Hardcore Punk +Dior」、象徵著一種比龐克搖滾更強烈的電音銳舞新浪潮精神，頌揚純淨與原始的Dior態度。同時，傳統西服考究縫紉工藝詮釋街頭時尚，以雙邊縫製的身形輪廓成就新視野，以嶄新年輕的視野定義精品時尚；緊貼身形的輪廓，由裡到外的精緻手工裁縫線與向迪奧先生致敬的皮質手套與塗鴉，深邃的黑色基底在彩色畫過的瞬間明亮起來。

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  • Dior Homme。

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