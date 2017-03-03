《2017秋冬男裝週》1

2017-03-03

記者方惠宗／綜合外電報導

當街頭服飾融合奢華布料，而高級 訂製服手工縫製的是廣告拼貼與龐克標語，2017秋冬男裝週興起一股社會主義的時尚哲學，搖醒時尚織夢的華麗傳說。

LV×Supreme 一同歌誦紐約

「法國奢侈品集團LVMH收購Supreme？」這個傳言儘管已在時尚網站「BoF」（The Business of Fashion）證實為誤，依然讓人想發出「真的嗎？」的狐疑。看看LVMH旗下時尚巨頭Louis Vuitton（LV）在巴黎男裝週與Supreme的合作如此讓人大為驚奇，有此聯想也無可厚非。

街頭文化 × 法式工藝

LV×Supreme系列歌頌紐約眾多風格文化的共融共存，當LV與Supreme首度聯名融合，核心價值是相互合作的概念、兩個獨立個體的融合，重新創造出的是一種新的態度和輕鬆、優雅的服飾；經典LV Monogram遇上Supreme最具代表性的Box Logo，搶眼的配件系列呈現出緹花迷彩面料結合LV代表性的天然牛皮Cowhide材質，紅色和黑色Epi皮革則以仿貼紙般浮雕裝飾了Supreme的Logo字體，甚至以日本水洗單寧與迷彩緹花呈現多元性，這個超越想像的聯名合作以空前手法展現紐約街頭文化與Louis Vuitton法式工藝，讓人看見LV歷經163年的底蘊如何為當下創造出全新輪廓。

【Supreme何方神聖?】

Kim Jones：Supreme完整了紐約男性的時髦語彙

「Supreme 完整了紐約男性的時髦語彙。」LV男裝創意總監Kim Jones對這次設計說出如此感想，也為LV開啟了一個大膽的旅程。

Supreme由英國人James Jebbia以滑板文化為藍本、在1994年創立於紐約曼哈頓，與LV在巴黎開設地舖的1854年，整整差了140年，卻都掌握到當時亟欲興起的一種新生活方式，發展成足以象徵某種特定文化的主角。儘管兩者對準的目標市場很不一樣，但對新興文化與藝術的投入程度卻不相上下，尤其在這社交網絡愈發旺盛、以及追求時尚個人主義的年代，兩大品牌在影響人們自我風格意識的面向上，都是天王。

部分圖片提供／Louis Vuitton