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《高級訂製服的公主們》Maison Margiela

2017-03-03

記者王瀅娟／台北報導

迷霧公主

Maison Margiela春夏高級訂製服壓軸秀出一套以紗做出人臉裝飾的絕美風衣，成為巴黎春夏高級訂製服周最為人記憶的亮點，也使以紗作畫的藝術家Benjamin Shine成為熱門搜尋關鍵字。

這只以長薄紗為材質，透過縫製、摺疊與熨燙就可做出唯妙唯肖人臉表情的藝術家，談及與Margiela之間的合作，表示主要的挑戰在於將平常放在牆上的畫作轉化成放在身上的3D裝飾，而他也嘗試要做出透明的、雲霧繚繞的感覺，所以雙方嘗試了無數結構與面料，花幾百小時才做出這件漂亮的風衣，紗從風衣後方穿出，在正面形成人臉，戲劇化的美感令人心醉，也展現頂尖的服裝工藝。

服裝秀上還有其他臉譜表現，是創意總監John Galliano玩Instagram得到的靈感，表示透過濾鏡，人的臉就可以完全改變，他覺得很好玩，也因此表現在服裝上，是對網路社群世代的當代呼應。

【以紗作畫】

畢業於倫敦中央聖馬丁學院的Benjamin Shine，因為織物作畫吸引了John Galliano的注意，網路上觀看其以紗作畫，乃是透過熨燙與手工技術，在薄紗上構築出一張張人物肖像畫或是影像情境，欣賞其創作過程讓人對Shine在輪廓、線條、光影的掌握技術，為之讚嘆。

影片觀賞：https://www.youtube.com/watch?v=LXQ-wq_dwwM

若影片遭刪除，敬請見諒。

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  • Maison Margiela春夏高級訂製服秀不忘用線材玩弄人臉，就好像在相片上加特殊效果。（法新社）

    Maison Margiela春夏高級訂製服秀不忘用線材玩弄人臉，就好像在相片上加特殊效果。（法新社）

  • 在人臉上罩上面罩，就像給人臉加上「濾鏡」，是Maison Margiela對網路世代的當代呼應。（美聯社）

    在人臉上罩上面罩，就像給人臉加上「濾鏡」，是Maison Margiela對網路世代的當代呼應。（美聯社）

  • Maison Margiela春夏高級訂製服秀上出現的人臉設計是創意總監玩Instagram得到的靈感，就像給服裝加上「濾鏡」。（美聯社）

    Maison Margiela春夏高級訂製服秀上出現的人臉設計是創意總監玩Instagram得到的靈感，就像給服裝加上「濾鏡」。（美聯社）

  • 在Maison Margiela春夏高級訂製服秀上壓軸登場的紗畫風衣是與藝術家Benjamin Shine合作的成果。（美聯社）

    在Maison Margiela春夏高級訂製服秀上壓軸登場的紗畫風衣是與藝術家Benjamin Shine合作的成果。（美聯社）

  • 沒想到熨斗與紗，經過縝密的構圖與設計、整燙，可以創造出如此神妙的紗畫效果。

    沒想到熨斗與紗，經過縝密的構圖與設計、整燙，可以創造出如此神妙的紗畫效果。

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