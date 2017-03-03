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《高級訂製服的公主們》Givenchy

2017-03-03

記者王瀅娟／台北報導

穿上維多利亞時裝的西部公主

Givenchy由創意總監里卡多‧提西（Riccardo Tisci）執掌的最後一季，在他對春夏高級訂製服的說明；「共推出12個Look，代表我在Givenchy 12年的旅程。」似已低調預告了別離。

提西於2005年加入Givenchy，到任時還不到30歲，在他之前有John Galliano、Alexander McQueen、Julien Macdonald等設計師曾接手Givenchy設計大任，然而不是任期太短，就是不被市場接受。提西將暗黑、歌德情調引入Givenchy，幾乎是一上任就讓Givenchy熱起來，後來加入更多浪漫元素、維多利亞時期穿著與墨裔街頭幫派文化等衝突元素，每每將Givenchy推向風潮浪頭。

以春夏高級訂製服為例，他想像「美國西部女人穿著維多利亞時期的衣服」，可以看見他對幾何圖形、維多利亞風格的喜愛，用格紋做高級訂製服則透露反骨與玩趣的那一面。

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  • 源自Bar Jacket的設計，透過面料的改變與打褶技巧，更顯豐盈卻輕盈。（法新社）

    源自Bar Jacket的設計，透過面料的改變與打褶技巧，更顯豐盈卻輕盈。（法新社）

  • 提西表示Givenchy春夏高級訂製服代表他在Givenchy 12年的旅程，展現極高的創意與工藝表現。（美聯社）

    提西表示Givenchy春夏高級訂製服代表他在Givenchy 12年的旅程，展現極高的創意與工藝表現。（美聯社）

  • 維多利亞風格一直是提西的心頭好，加上幾何圖形，帶來當代年輕感。

    維多利亞風格一直是提西的心頭好，加上幾何圖形，帶來當代年輕感。

  • Givenchy春夏高級訂製服以格紋融合維多利亞風格，精緻的褶襉與珠飾展現出高級訂製服的品質與功力。（法新）

    Givenchy春夏高級訂製服以格紋融合維多利亞風格，精緻的褶襉與珠飾展現出高級訂製服的品質與功力。（法新）

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標題：《高級訂製服的公主們》Givenchy


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