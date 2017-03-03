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《高級訂製服的公主們》Dior

2017-03-03

記者王瀅娟／台北報導

高級訂製服，這幾季公主裝在幾位主力品牌投注下，成了近來的新看頭！

現代花公主

瑪莉亞．格拉齊．丘莉（Maria Grazia Chiuri）為迪奧執掌的第一場高級訂製服，果然是今年春夏巴黎高級訂製服周最受人引頸期盼的秀，外界都期待單飛的丘莉為Dior的高級訂製服做出什麼樣的新意？

顯然眾所矚目的邱莉提出了新解：她抓出了Dior的女人味，帶有世故的優雅。纖腰豐臀的輪廓恰如其分，顯露曲線卻不顯賣弄性感，裙襬看來豐厚卻顯輕盈，時而露出腳踝，擺盪出現代女性自信的步伐。

此外，她也為Dior的豐盈感提出新解，豐盈的裙襬不必做成裙子，也可做成背心，可分開穿著的設計，讓現代女子在著裝上更有自主選擇。工坊精心製作的紗花裝飾，讓穿上他的女人宛如被花朵包圍，也彷彿化身為花，各顯獨有的姿態。

【頭飾】

面具、長羽飾、花朵、蝴蝶、蛇型環，森林花園裡的各種想像化身為紗花、面罩、頭飾妝點Dior春夏高級訂製服更富詩意。

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  • Dior。

    Dior。

  • Dior將羅丹美術館變成花園迷宮。

    Dior將羅丹美術館變成花園迷宮。

  • 進入主廳，大量的綠色與花朵構成牆面與迷宮般的座位區，當宛如花朵般的模特兒魚貫走出，也正式揭開夢幻花園序幕。

    進入主廳，大量的綠色與花朵構成牆面與迷宮般的座位區，當宛如花朵般的模特兒魚貫走出，也正式揭開夢幻花園序幕。

  • 賓客陸續走進羅丹美術館內的Dior秀場。

    賓客陸續走進羅丹美術館內的Dior秀場。

  • 纖腰、豐臀的輪廓，與豐盈的裙襬帶來的奢華感，是Dior的女人味。（法新社）

    纖腰、豐臀的輪廓，與豐盈的裙襬帶來的奢華感，是Dior的女人味。（法新社）

  • Dior。

    Dior。

  • Dior。

    Dior。

  • 源自塔羅牌上的圖案刺繡延伸自春夏成衣系列，然而更為細緻。（路透）

    源自塔羅牌上的圖案刺繡延伸自春夏成衣系列，然而更為細緻。（路透）

  • 鑲滿花朵珠飾的洋裝因下方流蘇裝飾，在走動時形成流動感，一掃沉重。（法新社）

    鑲滿花朵珠飾的洋裝因下方流蘇裝飾，在走動時形成流動感，一掃沉重。（法新社）

  • 花坊中每一位如花朵般嬌媚的女人味是丘莉重新定位的Dior女人。

    花坊中每一位如花朵般嬌媚的女人味是丘莉重新定位的Dior女人。

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標題：《高級訂製服的公主們》Dior


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