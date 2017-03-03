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《時尚舵手 再易手》2

2017-03-03

記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導

海德爾 時尚老佛爺也愛

就在亞歷山德羅．薩托利從Berluti離職的7個月後，Berluti宣佈任命海德爾‧亞克曼（Haider Ackermann）為品牌創意總監。該任命即時生效，並於今年巴黎2017秋冬男裝週展示他為Berluti設計的第一個系列，而且為這個內斂導向的品牌激發出狂野瀟灑。

時尚「老佛爺」、Chanel創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）曾向媒體透露自己心中最佳的Chanel設計師接班人選，就是海德爾，顯示這位1971年生於哥倫比亞首都波哥大的設計師潛力無窮。

海德爾因受到時尚大師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）啟發走向時裝之路，在比利時的安特衛普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）深造。2001年創立自己的品牌，同年3月在巴黎時裝週展示第一個女裝系列；第一個男裝系列在 2013年6月在巴黎男裝週期間問世。然而，他的作風不像一夕爆紅的明星光環級設計師，卻在熬煉後發光；他的手法混融各種文化元素與不對稱的簡約線條，風格橫跨都會與街頭、狂野與摩登，吸引如蒂妲‧絲雲頓（Tilda Swinton）、維多莉亞‧貝克漢（Victoria Beckham）與美國歌手肯伊‧威斯特等名人目光。有些評論更稱他為「New Yves Saint Laurent」（新聖羅蘭）。

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  • LVHM集團董事長貝爾納‧阿爾諾（Bernard Arnault，左起）、海德爾與Berluti執行長安托萬‧阿爾諾於秀場合影。

    LVHM集團董事長貝爾納‧阿爾諾（Bernard Arnault，左起）、海德爾與Berluti執行長安托萬‧阿爾諾於秀場合影。

  • 海德爾為Berluti帶來擅長的秀展形式：紳士和淑女皆參與其中，能 觸動對服裝更多的想像。圖 為秀場後台一景。

    海德爾為Berluti帶來擅長的秀展形式：紳士和淑女皆參與其中，能 觸動對服裝更多的想像。圖 為秀場後台一景。

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