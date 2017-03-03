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房思瑜清新撇步 百搭白上衣

2017-03-03

〔記者馮亦寧／台北報導〕演戲闖出一片天的房思瑜，雖然經常在臉書放上惹火比基尼性感照，但是也有小清新的一面。這回她特地為了本報讀者透露自己時尚穿搭撇步，答案很簡單就「白色上衣」。

房思瑜的衣櫥裡必備的白色上衣或白色T恤妙用多多，她說：「不管春夏秋冬都能搭配，而且單穿或多層次都很適合。」最重要的是，有了這項秘密武器，就能穿出個性中帶著女人味的風格，有特色又不會太小女孩。為了更有「個人風格」房思瑜會搭配飾品，而且她現在超想買一個有質感的紅色包包回家，房思瑜：「別小看紅色包包，無論是簡單風格或者正式穿著都能讓時尚度大大加分喔！」拍戲的時候，房思瑜總是現場的開心果，私底下俏皮、貼心的她，最近被kookai充滿童趣又不失流行的設計風格所吸引，自己也曾買過幾件洋裝。配合本次拍攝，她也看到新一季的服裝，覺得充滿著「奇幻的巴黎風格」。房思瑜特別喜歡法國巴黎瑪黑區優雅風格，尤其是當地女性穿著都能展現出魅力和自信，讓她印象超深刻。

雖然正在趕拍《如朕親臨》，房思瑜希望殺青之後有機會跟家人出國走走，而她心目中的首選就是越南夏龍灣，喜歡她的粉絲快點鎖定網頁，應該又有很多美照可看！

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  • 房思瑜喜歡kookai的童趣及設計感，她穿著騎士風外套22,680元搭配滿版愛心洋裝7,680元。（圖文：記者王文麟）

    房思瑜喜歡kookai的童趣及設計感，她穿著騎士風外套22,680元搭配滿版愛心洋裝7,680元。（圖文：記者王文麟）

  • kookai印花洋裝，參考價7,680元。（kookai提供）

    kookai印花洋裝，參考價7,680元。（kookai提供）

  • 房思瑜平常喜歡穿出自己的特色、又不會太銳利的女孩感覺。

    房思瑜平常喜歡穿出自己的特色、又不會太銳利的女孩感覺。

  • 房思瑜穿著kookai刺繡領上衣5,380元及運動風短裙5,380元。

    房思瑜穿著kookai刺繡領上衣5,380元及運動風短裙5,380元。

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