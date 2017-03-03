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Canon大光圈 口袋類單獵客

2017-03-03

〔記者吳佩樺／台北報導〕Canon宣佈大光圈口袋型類單眼相機PowerShot G9 X Mark II正式在台灣上市，單機售價15,990元，3月底前購買贈送價值1,500元原廠電池。

Canon PowerShot G9 X Mark II機身輕巧，重量僅206公克，搭載DIGIC 7數位影像處理器、F2.0大光圈鏡頭以及1吋CMOS 影像感測器，比一般輕薄型相機使用的 1／1.7吋影像感測器大2.8倍，大幅提升低光源的拍攝能力。另配置3吋觸控螢幕。

除了星空、高動態影像HDR、5種特效等拍攝模式，新增搖攝模式，有助搖鏡拍攝下更能清晰捕捉移動主體。此外，加入藍牙功能，可連接手機遙控拍攝。支援內建RAW檔轉換JPEG格式功能，方便拍攝後快速與朋友分享照片。

圖片提供：Canon

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  • Canon大光圈口袋型類單眼相機PowerShot G9 X Mark II正式在台灣上市。

    Canon大光圈口袋型類單眼相機PowerShot G9 X Mark II正式在台灣上市。

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