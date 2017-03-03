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春日粉色小物 少女心大噴發

2017-03-03

〔記者凃盈如／台北報導〕3月3日是日本的「女兒節」，又稱桃花節，家家戶戶會擺出精美的宮裝人偶與花飾，祝福家中的女兒幸福平安，延伸至今可說是專屬女孩的節日，此時女性相關商品也會非常熱銷，再搭配台灣3月8日婦女節、3月14日白色情人節，台隆手創館推出相當受女性歡迎且熱銷的日本女孩感粉色小物、美髮、美體等用品，提醒女孩永遠要寵愛自己，也讓男性們有機會獻愛，融化所有大小女孩的心。

生活工場此際也推出初春家飾品，改變居家氛圍。其中「品竹系列餐廚組」，藉由東方竹子的韻味搭配現代流線型造型，讓櫥櫃也顯得極簡俐落，捎來春日清新。即日起至3月29日多款居家用品絕版品出清，從客廳、臥室、餐盤、瓷器系列等都有5折起優惠。

圖片提供：台隆手創館、生活工場

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  • 台隆手創館香水瓶造型衣物除塵滾輪附鏡，輕巧美觀，可隨身攜帶，單個550元。

    台隆手創館香水瓶造型衣物除塵滾輪附鏡，輕巧美觀，可隨身攜帶，單個550元。

  • 生活工場即日起至3月29日推出多款家用品絕版出清。

    生活工場即日起至3月29日推出多款家用品絕版出清。

  • 台隆手創館小鳥的家掛勾置物籃，單個550元，擁有粉嫩色彩與造型感的收納單品，可放置、吊掛各類物品。

    台隆手創館小鳥的家掛勾置物籃，單個550元，擁有粉嫩色彩與造型感的收納單品，可放置、吊掛各類物品。

  • 台隆手創館香水瓶造型衣物除塵滾輪附鏡，輕巧美觀，可隨身攜帶，單個550元。

    台隆手創館香水瓶造型衣物除塵滾輪附鏡，輕巧美觀，可隨身攜帶，單個550元。

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