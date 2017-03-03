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啤酒配薯條 自在漂流木空間

2017-03-03

〔記者凃盈如／台北報導〕臺虎精釀於西門町開設Driftwood全新概念門市於昨日開幕，以漂流木打造lounge空間，讓喜歡喝酒放鬆、紓壓的消費者，找到一個輕鬆自在的場所，一杯啤酒、搭配鮮炸薯條，就能夠構築一美好的夜晚或週末。選擇在西門町落腳，是受到Papa Whale設計風格旅店邀約，Papa Whale走工業風與loft風，擁有許多國際年輕旅客，臺虎精釀於去年受邀進駐旅店一樓的hotel lounge，經過半年多籌備，Driftwood於昨日開幕。

目前Driftwood共提供24款啤酒，有6款紅、白酒、調酒、清酒，主攻20至30歲年輕人，有別於先前臺虎精釀在東區開設的啜飲室大安店、Landmark信義店，本次於西門町設點，則提供款滋味清爽、親民的酒款，單杯啤酒價格訂在200元上下，觸及更多年輕客群，並搶攻觀光客市場。Drift提供座席、沙發區，並首次提供炸魚薯條、薯條2款熱食。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 臺虎精釀於Papa Whale設計旅店一樓打造的Driftwood全新概念門市，昨日正式開幕，有別於啜飲室大安、Landmark信義，這裏提供漂流木打造的座席空間，舒適自在。（記者凃盈如攝）

    臺虎精釀於Papa Whale設計旅店一樓打造的Driftwood全新概念門市，昨日正式開幕，有別於啜飲室大安、Landmark信義，這裏提供漂流木打造的座席空間，舒適自在。（記者凃盈如攝）

  • 有啤酒版的Pina Colada之稱的啤酒，採用新鮮的鳳梨與椰子釀造，是今日才喝得到的限定款，200元。薯條裹的麵糊是以酒調味，佐特製的BBQ醬，薯條單點100元。（記者凃盈如攝）

    有啤酒版的Pina Colada之稱的啤酒，採用新鮮的鳳梨與椰子釀造，是今日才喝得到的限定款，200元。薯條裹的麵糊是以酒調味，佐特製的BBQ醬，薯條單點100元。（記者凃盈如攝）

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