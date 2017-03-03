| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 消費

寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客

2017-03-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗年度盛事「華彩之源（The Magnificient Inspiration）」頂級珠寶展3月9日至11日將於台北萬豪酒店舉行，為品牌首度舉辦國際規格展覽，展前先行曝光7件古董珠寶，用以鋪陳此展三大靈感元素。

珠寶作家黃尹青觀察，近年珠寶品牌在向外拓展國際市場的同時，也紛紛回顧品牌根源，因為唯有回到最初孕育自己的文化，才能在國際市場顯現自己的獨特。而寶格麗近年羅馬特色更加鮮明，如愛用蛋面切割寶石、從各角度看均有弧度的豐實感，源自羅馬處處可見的拱頂建築，成就「義式美學」元素；Serpenti系列呼應「蛇」為地中海文化的重要符碼，代表「地中海伊甸園」元素；Monete古幣系列更是不用說，直接採用希臘羅馬時代古幣鑲嵌製作珠寶，延伸至今成為羅馬傳奇系列的一部分。而這些特色，從古董珠寶至最新的華彩之源頂級珠寶系列一脈相承，更加深說明品牌與羅馬之間的關聯。

寶格麗公關經理呂蕙伶表示，此次珠寶展是寶格麗來台以來首度舉辦國際規格展覽，所有硬體，包括珠寶展示櫃，均自羅馬空運來台，展出內容包括古董珠寶、最新頂級珠寶作品與Pre-Basel高級複雜功能腕錶等近百件作品，還將邀請日本米其林一星主廚Luca Fatin來台為貴賓製作晚宴餐點，許多原本居住於海外的台灣貴賓都將回台參加此盛宴。

圖片提供：Bvlgari

廣告
  • 寶格麗典藏古董系列粉盒（約1952年），鑲嵌紅寶石與鑽石。

    寶格麗典藏古董系列粉盒（約1952年），鑲嵌紅寶石與鑽石。

  • 寶格麗典藏古董系列彩色寶石項鍊（約1989年）與天鵝造型彩色寶石古董胸針（約1990年），突顯寶格麗的豐實美感。

    寶格麗典藏古董系列彩色寶石項鍊（約1989年）與天鵝造型彩色寶石古董胸針（約1990年），突顯寶格麗的豐實美感。

  • 寶格麗典藏古董系列古幣鑲鑽耳環（約1978年），一金一銀的搭配十分特別。

    寶格麗典藏古董系列古幣鑲鑽耳環（約1978年），一金一銀的搭配十分特別。

  • 寶格麗典藏古董系列Serpenti腕錶（約1965年），鑲嵌紅綠色琺瑯與鑽石。

    寶格麗典藏古董系列Serpenti腕錶（約1965年），鑲嵌紅綠色琺瑯與鑽石。

  • 娜歐蜜華茲佩戴寶格麗典藏古董系列彩色寶石古董項鍊。

    娜歐蜜華茲佩戴寶格麗典藏古董系列彩色寶石古董項鍊。

  • 寶格麗典藏古董系列黃K金鑲鑽晚宴包（約1978年），鑲嵌3枚亞歷山大大帝頭像古幣。

    寶格麗典藏古董系列黃K金鑲鑽晚宴包（約1978年），鑲嵌3枚亞歷山大大帝頭像古幣。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 珠寶
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.