寶格麗華彩之源 珍稀古董誘客

2017-03-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕Bvlgari寶格麗年度盛事「華彩之源（The Magnificient Inspiration）」頂級珠寶展3月9日至11日將於台北萬豪酒店舉行，為品牌首度舉辦國際規格展覽，展前先行曝光7件古董珠寶，用以鋪陳此展三大靈感元素。

珠寶作家黃尹青觀察，近年珠寶品牌在向外拓展國際市場的同時，也紛紛回顧品牌根源，因為唯有回到最初孕育自己的文化，才能在國際市場顯現自己的獨特。而寶格麗近年羅馬特色更加鮮明，如愛用蛋面切割寶石、從各角度看均有弧度的豐實感，源自羅馬處處可見的拱頂建築，成就「義式美學」元素；Serpenti系列呼應「蛇」為地中海文化的重要符碼，代表「地中海伊甸園」元素；Monete古幣系列更是不用說，直接採用希臘羅馬時代古幣鑲嵌製作珠寶，延伸至今成為羅馬傳奇系列的一部分。而這些特色，從古董珠寶至最新的華彩之源頂級珠寶系列一脈相承，更加深說明品牌與羅馬之間的關聯。

寶格麗公關經理呂蕙伶表示，此次珠寶展是寶格麗來台以來首度舉辦國際規格展覽，所有硬體，包括珠寶展示櫃，均自羅馬空運來台，展出內容包括古董珠寶、最新頂級珠寶作品與Pre-Basel高級複雜功能腕錶等近百件作品，還將邀請日本米其林一星主廚Luca Fatin來台為貴賓製作晚宴餐點，許多原本居住於海外的台灣貴賓都將回台參加此盛宴。

圖片提供：Bvlgari