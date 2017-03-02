《時尚舵手 再易手》5

2017-03-02

記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導

提西 精采揮別

Givenchy創意總監里卡多‧提西（Riccardo Tisci）在高級訂製服用13套服裝為自己打下的黑色哥德Givenchy畫下句點。

提西一接手即快速炒熱Givenchy男女裝的時尚熱度，配件設計亦相當出色，陸續推出多款IT Bag，包括經典的Nightingale。在他任內，至少讓品牌成長6倍，雇員從290人成長到超過930人，直營專賣店從7間變成72間，成績斐然。

提西表示之後將專注於自己有熱情的事物上，不過他將接任Versace的傳言甚囂塵上，肇因於他一向不掩飾對Gianni Versace的推崇以及與Donatella Versace的親密友誼，甚至曾與她一同入鏡去年Givenchy秋冬廣告。而Givenchy一度傳出將找來潮牌Off-White的設計師Virgil Abloh繼任，不過已遭Givenchy正式否認，表示目前不急著尋找繼任者，秋冬系列將由設計團隊接手，3月不辦秀。