《時尚舵手 再易手》4
2017-03-02
記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導
法朗西斯卡 追求下一個亮點
Tiffany今年一月下旬宣布由前Coach創意總監里德（Reed Krakoff）接任藝術總監一職，讓法朗西斯卡（Francesca Amfitheatrof）「追求其他機會。」，消息一出，業界譁然。
業界推測法朗西斯卡去職的原因是上任後操刀的幾個系列銷售表現不夠強勢，T系列也未如90年代初至千禧年初推出的純銀珠寶與幸運手鍊，在年輕世代間引起旋風。改用里德是希望借重他在「輕奢華（affordable luxury）」方面的長才，預計將推出更多定價較低的系列，不過已遭Tiffany否認，表示將繼續維持奢華定位。
Tiffany去年7月找里德來負責設計家飾與配件，與法朗西斯卡分工，2017年的假日禮物系列原本預計將是他操刀推出的第一個系列，今年初再被拔擢為藝術總監，領導最重要的珠寶與奢侈品設計部門，同時將負責店鋪、電子商務、行銷與廣告規劃。
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