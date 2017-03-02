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《時尚舵手 再易手》3

2017-03-02

記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導

凱勒 告別Chloe

結束了巴黎2017秋冬Chloe女裝秀，創意總監Clare Waight Keller（克萊兒‧偉特‧凱勒）畫下在Chloe女裝的設計句點。

凱勒於2011年加入Chloe，上任以來表現相當穩定，每每帶來正面評價。她設計的Chloe總帶著波西米亞式的浪漫情懷，飄逸卻不拖泥帶水，俐落而不顯陽剛硬派，宛如遊走於都會的遊牧民族女子，是不少女性心生嚮往的風格。

Chloe執行長Geoffroy de la Bourdonnaye表示：「過去6年，凱勒一直是Chloe出色的夥伴，她幫助活化Gaby Aghion創下的傳奇，將「酷」與「隨興」引入Chloe，毫不費力地融合優雅、女性化與男孩風剪裁。她擁有領導強大創意工作團隊的獨特才能。我個人想感謝她對Chloe的忠誠與奉獻。」凱勒亦表示：「我想感謝Geoffroy與我的同事們這6年來的幫助。為Chloe工作是我職涯上亮眼的一筆。Chloe與我的價值觀非常相似，我很享受與這業界最棒的一群天才工作。能為有如此歷史的品牌工作是我的榮幸，我也很驕傲我的成就。」

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