《時尚舵手 再易手》1
2017-03-02
記者方惠宗、王瀅娟／綜合外電報導
時尚篇章季季精采，人事動態逐季更新的頻率，也成了時裝周另一個令人津津樂道的話題。
亞歷山德羅 義、法通吃
亞歷山德羅．薩托利（Alessandro Sartori）以藝術總監身分回任Ermenegildo Zegna，成功捕捉當代城市人遊走世界時不斷變化的需求，嶄新的剪裁結構展現戶外精神與不斷改寫時尚趨勢高峰的運動風潮，重寫正裝的定義。
亞歷山德羅可說是受到當今兩大頂級男裝爭相邀聘、炙手可熱的設計師！
他曾是Ermenegildo Zegna旗下的Z Zegna創意總監，資歷達8年之久。然而，就在2011年，LVMH集團家族第二代安托萬‧阿爾諾（Antoine Arnault）任命他為Berluti執行長、積極拓展時裝品項等男士生活風格所需，而被挖角到Berluti擔任藝術總監達5年之久，成功的為這家歷史悠久的巴黎製靴名店開創出完整的高級成衣系列。
今日再回任Ermenegildo Zegna，這場秀是亞歷山德羅以藝術總監身分重回Ermenegildo Zegna的第一場秀。
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