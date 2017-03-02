逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
記者吳佩樺／台北報導、攝影
旗艦手機市場停滯，除了蘋果吃香，其他品牌都賣得很辛苦，近期各大品牌新機都主攻1.4萬元至1.8萬元的中高階價格帶，包括OPPO R9s Plus、三星C9 Pro、三星A7（2017）、華碩ZenFone 3 Zoom、HTC U Play等，強調大幅提升相機規格，尤其是前鏡頭的自拍效能幾乎比照機王，搶攻追求美顏的女性客群。
OPPO R9s Plus、三星C9 Pro、三星A7（2017）、HTC U Play這四款，不只配備1,600萬畫素主相機，就連前鏡頭畫素也提升至1,600萬，是去年同級手機看不到的規格。
此外，華碩ZenFone 3 Zoom和蘋果iPhone 7 Plus一樣主打雙主鏡頭，各配置1顆廣角和望遠鏡頭，不用1.5萬元。值得注意的是，今年「雙主鏡頭」的風潮預估會更旺，日前在全球通訊大會MWC亮相的旗艦LG G6、華為P10，都續玩「雙主鏡頭」梗。
「6吋大螢幕」市場再度被重視，OPPO R9s Plus對尬三星C9 Pro。OPPO靠著「自拍」和「閃充」口碑，闖出好成績，OPPO今年1月台灣銷售額擠下HTC，晉升第5大品牌，後勢可期；同期調查結果，蘋果第一、三星第二。
OPPO R9s Plus 自拍強機
螢幕：6吋
解析度：1,920 x 1,080
處理器：高通S653八核心
記憶體：6GB
儲存空間：64GB
主相機：1,600萬畫素
前鏡頭：1,600萬畫素
電池：4,000mAh
售價：17,990元
OPPO去年底推出R9s頗為熱銷，近期正式開賣升級版R9s Plus，不只搭載6吋螢幕，主相機更加入OIS光學防手震。自拍具備7級美顏，實測自拍膚色顯得白皙，是不少美眉心中的自拍神器，另能透過背景虛化功能，使背景模糊、突顯人臉。
〈特色〉
固態式首頁按鍵
跟蘋果iPhone 7系列一樣採用固態式首頁按鍵，支援指紋辨識，觸控感應靈敏，實測1秒解鎖。
7級美顏
OPPO手機以自拍打出口碑，R9s Plus提供7級美顏，實測自拍效果膚色顯得白皙。
背景虛化
自拍能透過背景虛化功能，使背景模糊、突顯人臉。
三星C9 Pro 追劇手機
螢幕：6吋
解析度：1,920 x 1,080
處理器：高通S653八核心
記憶體：6GB
儲存空間：64GB
主相機：1,600萬畫素
前鏡頭：1,600萬畫素
電池：4,000mAh
售價：16,900元
三星引進6吋C9 Pro，定位追劇手機，頭號勁敵是OPPO R9s Plus，官方單機售價刻意比OPPO R9s Plus便宜千元。此外，加入8級美顏自拍，三卡三槽設計能同時支援4G+3G二張SIM卡。機身厚度僅6.9公厘，以6吋手機來說可說是相當纖薄。
〈特色〉
機身6.9公厘
三星C9 Pro機身厚度僅6.9公厘，比OPPO R9s Plus的7.35公厘還纖薄。
自拍濾鏡
自拍不只有8級美顏，同時提供多種自拍濾鏡可套用。
遊戲啟動器
加入遊戲啟動器功能，玩遊戲時能不被來電打擾，同時能邊玩邊擷取螢幕畫面。
三星A7（2017） IP68防水
螢幕：5.7吋
解析度：1,920 x 1,080
處理器：三星Exynos 7880八核心
記憶體：3GB
儲存空間：32GB
主相機：1,600萬畫素
前鏡頭：1,600萬畫素
電池：3,600mAh
售價：15,900元
想買價格親民的防水手機，A7（2017）是不錯的選擇，三星首度將IP68防塵防水下放中階產品線，可在1.5公尺水中浸泡30分鐘。此外，1,600萬畫素前後相機都具備F1.9光圈，加入懸浮快門，可自由移動相機快門鍵位置，方便單手自拍。
〈特色〉
IP68防水
具備IP68防塵防水，堪稱市面同級手機最強防水規格。
懸浮快門
在相機介面，可自由移動相機快門鍵位置，不管左手、右手都能單手自拍。
快速啟動相機
只要按二下首頁鍵，就能快速啟動相機，相機模式下同樣按二下首頁鍵，就能切換前後鏡頭。
華碩ZenFone 3 Zoom 雙主相機
螢幕：5.5吋
解析度：1,920 x 1,080
處理器：高通S625八核心
記憶體：4GB
儲存空間：64GB
主相機：1,200萬畫素+1,200萬畫素
前鏡頭：1,300萬畫素
電池：5,000mAh
售價：14,990元
雙主鏡頭成趨勢，華碩也跟進，ZenFone 3 Zoom各配置1顆1.4微米Sony IMX362感光元件、光圈F1.7、25mm的1,200萬畫素廣角鏡頭，以及1顆1,200萬畫素、59mm的2.3倍光學鏡頭。搭配進化版TriTech+三混對焦技術，0.03秒完成拍照。
〈特色〉
雙主鏡頭
配置雙主鏡頭，各為1顆廣角和望遠鏡頭，在望遠鏡頭可達12倍數位變焦。另能拍景深照片。
腮紅美顏
自拍美顏除了10段柔膚、瘦臉、大眼等，還有腮紅效果，素顏拍照也沒問題，不過腮紅效果不能即時顯示。
反向充電
具備反向充電功能，可當作行動電源使用，替其他手機充電。
HTC U Play 玻璃美機
螢幕：5.2吋
解析度：1,920 x 1,080
處理器：聯發科Helio P10八核心
記憶體：4GB
儲存空間：64GB
主相機：1,600萬畫素
前鏡頭：1,600萬畫素
電池：2,500mAh
售價：13,900元
U系列是HTC全新產品線，不只旗艦U Ultra，就連中階U Play都採用玻璃機身，優點是質感極佳，缺點是容易沾染指紋。相機亦是一大賣點，1,600萬畫素前鏡頭可切換成UltraPixel超感光模式，增加4倍亮度。1,600萬畫素主相機支援OIS光學防手震。
〈特色〉
玻璃機身
採用玻璃機身是一大特色，利用分光混合成色技術，讓手機在不同光線下有不同的顏色效果。
前鏡頭切換UltraPixel
1,600萬畫素前鏡頭可切換成UltraPixel超感光模式，增加4倍亮度。
取消3.5mm耳機孔
取消傳統3.5mm耳機插孔，以USB Type-C取代，內附專用耳機。
《同期加映》美圖T8 夜間自拍進化
美圖日前發表全新自拍手機T8，台灣預計本月上市，售價未定。T8為一體成型金屬外型，主打自拍功能大躍進，將Dual Pixel雙像素對焦技術用於前鏡頭，加入OIS光學防手震，不只對焦速度更快、更精準，夜間自拍效果亦大幅提升。美顏功能進化，就連牙齒也能美白。
部分圖片提供／OPPO、三星、美圖、華碩、HTC
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標題：逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
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