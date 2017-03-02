逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王

2017-03-02

記者吳佩樺／台北報導、攝影

旗艦手機市場停滯，除了蘋果吃香，其他品牌都賣得很辛苦，近期各大品牌新機都主攻1.4萬元至1.8萬元的中高階價格帶，包括OPPO R9s Plus、三星C9 Pro、三星A7（2017）、華碩ZenFone 3 Zoom、HTC U Play等，強調大幅提升相機規格，尤其是前鏡頭的自拍效能幾乎比照機王，搶攻追求美顏的女性客群。

OPPO R9s Plus、三星C9 Pro、三星A7（2017）、HTC U Play這四款，不只配備1,600萬畫素主相機，就連前鏡頭畫素也提升至1,600萬，是去年同級手機看不到的規格。

此外，華碩ZenFone 3 Zoom和蘋果iPhone 7 Plus一樣主打雙主鏡頭，各配置1顆廣角和望遠鏡頭，不用1.5萬元。值得注意的是，今年「雙主鏡頭」的風潮預估會更旺，日前在全球通訊大會MWC亮相的旗艦LG G6、華為P10，都續玩「雙主鏡頭」梗。

「6吋大螢幕」市場再度被重視，OPPO R9s Plus對尬三星C9 Pro。OPPO靠著「自拍」和「閃充」口碑，闖出好成績，OPPO今年1月台灣銷售額擠下HTC，晉升第5大品牌，後勢可期；同期調查結果，蘋果第一、三星第二。

OPPO R9s Plus 自拍強機

螢幕：6吋

解析度：1,920 x 1,080

處理器：高通S653八核心

記憶體：6GB

儲存空間：64GB

主相機：1,600萬畫素

前鏡頭：1,600萬畫素

電池：4,000mAh

售價：17,990元

OPPO去年底推出R9s頗為熱銷，近期正式開賣升級版R9s Plus，不只搭載6吋螢幕，主相機更加入OIS光學防手震。自拍具備7級美顏，實測自拍膚色顯得白皙，是不少美眉心中的自拍神器，另能透過背景虛化功能，使背景模糊、突顯人臉。

〈特色〉

固態式首頁按鍵

跟蘋果iPhone 7系列一樣採用固態式首頁按鍵，支援指紋辨識，觸控感應靈敏，實測1秒解鎖。

7級美顏

OPPO手機以自拍打出口碑，R9s Plus提供7級美顏，實測自拍效果膚色顯得白皙。

背景虛化

自拍能透過背景虛化功能，使背景模糊、突顯人臉。

三星C9 Pro 追劇手機

螢幕：6吋

解析度：1,920 x 1,080

處理器：高通S653八核心

記憶體：6GB

儲存空間：64GB

主相機：1,600萬畫素

前鏡頭：1,600萬畫素

電池：4,000mAh

售價：16,900元

三星引進6吋C9 Pro，定位追劇手機，頭號勁敵是OPPO R9s Plus，官方單機售價刻意比OPPO R9s Plus便宜千元。此外，加入8級美顏自拍，三卡三槽設計能同時支援4G+3G二張SIM卡。機身厚度僅6.9公厘，以6吋手機來說可說是相當纖薄。

〈特色〉

機身6.9公厘

三星C9 Pro機身厚度僅6.9公厘，比OPPO R9s Plus的7.35公厘還纖薄。

自拍濾鏡

自拍不只有8級美顏，同時提供多種自拍濾鏡可套用。

遊戲啟動器

加入遊戲啟動器功能，玩遊戲時能不被來電打擾，同時能邊玩邊擷取螢幕畫面。

三星A7（2017） IP68防水

螢幕：5.7吋

解析度：1,920 x 1,080

處理器：三星Exynos 7880八核心

記憶體：3GB

儲存空間：32GB

主相機：1,600萬畫素

前鏡頭：1,600萬畫素

電池：3,600mAh

售價：15,900元

想買價格親民的防水手機，A7（2017）是不錯的選擇，三星首度將IP68防塵防水下放中階產品線，可在1.5公尺水中浸泡30分鐘。此外，1,600萬畫素前後相機都具備F1.9光圈，加入懸浮快門，可自由移動相機快門鍵位置，方便單手自拍。

〈特色〉

IP68防水

具備IP68防塵防水，堪稱市面同級手機最強防水規格。

懸浮快門

在相機介面，可自由移動相機快門鍵位置，不管左手、右手都能單手自拍。

快速啟動相機

只要按二下首頁鍵，就能快速啟動相機，相機模式下同樣按二下首頁鍵，就能切換前後鏡頭。

華碩ZenFone 3 Zoom 雙主相機

螢幕：5.5吋

解析度：1,920 x 1,080

處理器：高通S625八核心

記憶體：4GB

儲存空間：64GB

主相機：1,200萬畫素+1,200萬畫素

前鏡頭：1,300萬畫素

電池：5,000mAh

售價：14,990元

雙主鏡頭成趨勢，華碩也跟進，ZenFone 3 Zoom各配置1顆1.4微米Sony IMX362感光元件、光圈F1.7、25mm的1,200萬畫素廣角鏡頭，以及1顆1,200萬畫素、59mm的2.3倍光學鏡頭。搭配進化版TriTech+三混對焦技術，0.03秒完成拍照。

〈特色〉

雙主鏡頭

配置雙主鏡頭，各為1顆廣角和望遠鏡頭，在望遠鏡頭可達12倍數位變焦。另能拍景深照片。

腮紅美顏

自拍美顏除了10段柔膚、瘦臉、大眼等，還有腮紅效果，素顏拍照也沒問題，不過腮紅效果不能即時顯示。

反向充電

具備反向充電功能，可當作行動電源使用，替其他手機充電。

HTC U Play 玻璃美機

螢幕：5.2吋

解析度：1,920 x 1,080

處理器：聯發科Helio P10八核心

記憶體：4GB

儲存空間：64GB

主相機：1,600萬畫素

前鏡頭：1,600萬畫素

電池：2,500mAh

售價：13,900元

U系列是HTC全新產品線，不只旗艦U Ultra，就連中階U Play都採用玻璃機身，優點是質感極佳，缺點是容易沾染指紋。相機亦是一大賣點，1,600萬畫素前鏡頭可切換成UltraPixel超感光模式，增加4倍亮度。1,600萬畫素主相機支援OIS光學防手震。

〈特色〉

玻璃機身

採用玻璃機身是一大特色，利用分光混合成色技術，讓手機在不同光線下有不同的顏色效果。

前鏡頭切換UltraPixel

1,600萬畫素前鏡頭可切換成UltraPixel超感光模式，增加4倍亮度。

取消3.5mm耳機孔

取消傳統3.5mm耳機插孔，以USB Type-C取代，內附專用耳機。

《同期加映》美圖T8 夜間自拍進化

美圖日前發表全新自拍手機T8，台灣預計本月上市，售價未定。T8為一體成型金屬外型，主打自拍功能大躍進，將Dual Pixel雙像素對焦技術用於前鏡頭，加入OIS光學防手震，不只對焦速度更快、更精準，夜間自拍效果亦大幅提升。美顏功能進化，就連牙齒也能美白。

部分圖片提供／OPPO、三星、美圖、華碩、HTC