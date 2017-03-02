2017-03-02

記者凃盈如／台北報導

驚蟄過後，萬物甦醒，春暖花開，正值賞櫻好時節。享受粉嫩嫩的櫻花感居家佈置，抑或季節限定美食，都是把握悠悠時光的浪漫體現。

【春櫻惹鍋】

限量商品最讓人失心瘋！LE CREUSET去年與米販咖啡合作，以花漾系列推出限定便當，照片頓時成為網路上瘋傳的話題，今年此際，品牌又以櫻花為設計靈感，手工打造出優雅嬌媚的櫻花鑄鐵鍋，即日起於限定店鋪限量上市。

LE CREUSET鍋具強調絕佳的熱傳導力及獨特的蒸氣釋放機能，可排除掉食材中多餘的味道並將美味與營養封存，讓人簡單做出美味料理。

至於康寧餐具，也順應春季推出「櫻花晶彩透明鍋」，在原本以晶透著稱的鍋身上撒上櫻花，讓素雅的鍋身多了春天的味道，賞心悅目，且於即日起至3月31日推出買櫻花晶彩透明雙耳湯鍋5L 近6折之優惠。

【櫻櫻宴宴】

統一星巴克的「櫻花季」備受消費者期待，今年將粉櫻、晨櫻與夜櫻三大櫻花之美，搭配粉色、午夜藍，展現櫻花的各種姿態，擴大產品結構推出超過50個品項的櫻花季系列新品，不僅增加品項數，更首度讓櫻花氣息躍上傘、咖啡濾杯、點心盤、茶具與野餐餐食罐等商品。

統一星巴克表示，往年除季節節日檔期受國人重視，每到花季來臨，旅遊之餘，收藏主題商品也成為賞花的另一獨特形式。今年不僅推出2款櫻花版隨行卡，更有具立體花瓣造型把手的粉嫩咖啡濾杯組合「櫻花陶瓷濾杯組」、以及由層層櫻花花瓣大小堆疊的「粉櫻朵朵矽膠杯蓋」等，帶來各式櫻花綻放的視覺饗宴。

來自丹麥的Bloomingville，推出自然、溫婉風格的餐具，以粉光點綴金色，釉面光澤細膩，勾勒初春的希望，丹麥House Doctor幻色清水花器，則以水泥漆與釉彩的表現，展現十足的手感與溫度，靜置於各類空間，都能輕巧為初春居家帶入沉穩的品味與格調。

【甜櫻巧味】

別忘了，伴隨著櫻花季而來的季節，還有白色情人節！以甜點示愛，不會過於隆重，又能夠表達心意。GODIVA推出時尚的限量春季系列，包裝以粉色水彩風格的蝶舞翩翩為主題，清新的巧克力口味同時捎來萬象更新的春意。其中瑰麗GODIVA首飾盒連復活蛋巧克力，披上粉紅色的蛋殼，綴以數百顆亮片所交織的紅、橙、粉綠花卉，展現精巧細緻的迷人光芒。

吃甜點若能搭配粉嫩的器皿，更可感受到櫻花紛飛的唯美氛圍。Mister Donut 即日起於全台65家門市推出春季限定的「櫻花主題季」系列甜甜圈，強調採用日本進口、添加真實櫻花葉萃取原料的櫻花巧克力沾醬，以及果肉含量高達70％的覆盆子莓果醬等。利用波堤、法蘭奇、歐菲香三種不同圈體，搭配沾醬、內餡呈現不同口感及風味，變化出5款甜甜圈：櫻花波堤、櫻花棉花糖波堤、櫻花覆盆子波堤、櫻花法蘭奇、櫻花歐菲香，價格自38至45元不等。NATURAL KITCHEN推出了限量販售的櫻花造型盤、花瓣造型小碗、櫻花筷架，及櫻花毛氈杯墊、吊飾等相關商品，由品牌原創設計的Lien系列餐盤、馬克杯，也特別推出期間限定櫻花粉色款，讓春季午茶時光更甜蜜。

【酩櫻佳釀】

春天賞櫻佐酒，沉醉美好！小器梅酒屋推出多款梅酒，向大女孩招手！無論是可愛或優雅的瓶身，每一只都讓人在收到那一刻就怦然心動。「純米吟釀 春之詩」在透藍的瓶身有隻在櫻花雨下嬉戲的小貓咪，彷彿雋永的俳句；這支梅酒是以京都伏見的軟水釀造，口感細膩溫潤，一開瓶就有清酒香氣撲鼻，在淡麗優雅的滋味裡，帶點微辛，但溫和的香氣與米香在口中蔓延，隨著溫度轉變，後韻甘甜，令人陶醉，是款深受女性喜愛的酒款。「kirakira」包裝透亮的瓶身可瞧見裏頭三朵綻放的春櫻，屬於女性友人最無法招架的一款，外出野餐時若帶著它，定也可成為一大話題，拿著它拍照就贏了。

「八木吉野櫻」，出自八木酒造，用砂糖釀漬自己園內的櫻花，精心研究3年才終於製成與梅酒相輔相成的櫻花露，這支吉野櫻梅酒為燒酎基底，釀入西吉野產的青梅，滋味酸甜清爽，特製櫻花露則帶有清新的櫻花香氣，薄櫻色的酒汁非常有春天的味道。除了加冰喝，欣賞粉色酒汁和冰塊的交融，賞夜櫻時，風也許還有點微涼，兌入熱水飲用更能感受到櫻花撲鼻的芬芳。

圖片提供／GODIVA、GREENGATE、LE CREUSET、Mister Donut、NATURAL KITCHEN、小器梅酒屋、台隆手創館、統一星巴克、康寧餐具、微風、瑪黑家居