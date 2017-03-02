遠傳今限定 禾聯50吋電視免萬元

2017-03-02

〔記者吳佩樺／台北報導〕遠傳電信搶攻家電市場，宣布推出一日特賣活動，禾聯50吋電視僅要9,999元，原價16, 900元，今日（3／2）中午12點開賣，全台遠傳直營門市限量100台，每人限購1台。

此外，遠傳引進具備人工AI智慧的BRISE空氣清淨機，會自動判別居家環境條件，例如坪數大小、有無寵物，設定不同的清淨模式，用最有效率的方式淨化空氣。另有販售LG WiFi遠控掃地機器人、Panasonic NA98吹風機等熱門家電，就連小米家電也買得到，包括小米空氣淨化器2、米家LED智慧檯燈。

圖片提供：遠傳