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野花店不賣花 盡情欣賞台灣之美

2017-03-02

〔記者凃盈如／台北報導〕近來，由台灣花藝大師凌宗湧打造的台灣第一間「Botanic Garden野花店」，在台北市信義區當紅的貨櫃市集Commune A7登場，嶄新型態的花藝與實驗主題，在網路上引起熱議。這裡雖然不賣花，但觀者卻可盡情欣賞來自台灣不同海拔，山林或濱海的野生植物之美， 賦予人們這些視野的靈魂人物，正是「野花店主人」CNFlower總監凌宗湧。

凌宗湧早已是國際精品爭相合作的對象，但他開花店分享美麗事物的初衷，未曾改變。即便對精品花藝在行，但本次受格式設計邀約，參與台灣三星電子在 SAMSUNG VISION LAB的首發展覽計畫時，凌宗湧卻選擇返回山林，以野花為題，賦予這些原本只淪為配角的野花，一個可以恣意展現狂野本質的位置。「台灣究竟美不美？世界眼中的台灣，又是何種樣貌？」談美、談主體性，何其容易，但凌宗湧認為，這答案並不需要由別人來回答，「因為台灣的美就在我們的生活周遭，只要你有一雙看得見美麗的眼睛。」

「野花店」是以花店為概念所呈現的空間，展場以鐵格柵構築，並於格柵中鑲嵌透明格生態箱，以信手捻來的即興手法陳列，讓山林裡的植物，懸掛、伸展、交舞，通過天光的照射，行走於其中，感受光影雜沓，彷彿森林之詩，而每一個小方格，更如相機裡的景框與視野，要我們湊近，細細體會這些山林魅力。

野花店即日起至3月20日於SAMSUNG VISION LAB展出。

圖片提供：CNFlower

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  • CNFlower總監凌宗湧認為台灣的山林間擁有屬於自己的植物美學，然而這樣的面貌卻不為在台灣的大多數人所感，本次希冀藉由野花店， 讓人感受山林魅力。

    CNFlower總監凌宗湧認為台灣的山林間擁有屬於自己的植物美學，然而這樣的面貌卻不為在台灣的大多數人所感，本次希冀藉由野花店， 讓人感受山林魅力。

  • 位於信義貨櫃市集Commune A7的SAMSUNG VISION LAB的「野花店」，透過花藝拉近城市與山林、人與自然的距離，將台灣的「WILD」內化，凝聚出新的能量和認同。

    位於信義貨櫃市集Commune A7的SAMSUNG VISION LAB的「野花店」，透過花藝拉近城市與山林、人與自然的距離，將台灣的「WILD」內化，凝聚出新的能量和認同。

  • 現場於600個方格層架中，集結超過70%以上台灣物種的植物，綻放野性美，觀者在行走穿越之間，可近距離觀賞各種植物的姿態。

    現場於600個方格層架中，集結超過70%以上台灣物種的植物，綻放野性美，觀者在行走穿越之間，可近距離觀賞各種植物的姿態。

  • 「Botanic Garden 野花店」以鐵架、壓克力方格及台灣野生植物所構築的空間，夜間光影雜沓，道出植物與生命之隱喻。

    「Botanic Garden 野花店」以鐵架、壓克力方格及台灣野生植物所構築的空間，夜間光影雜沓，道出植物與生命之隱喻。

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