| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
 首頁 > 消費

福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款　0至100公里／時僅6.7秒　手排駕駛樂趣

2017-03-01

﹝記者方維鐸／綜合外電報導﹞去年福特推出全新大改款的Fiesta迷你車之後，很快又要在即將展開的日內瓦車展發表新一代Fiesta ST性能鋼砲，引起全球鋼砲玩家的高度關注。

新Fiesta ST除了沿用大改款Fiesta的底盤平台外，最重要的改變是換上一具1.5升3缸EcoBoost引擎，一舉壓榨出200匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，且依舊採用6速手排變速箱，不過新增了節能的汽缸休止技術，並提供了3種駕駛模式，無論動力效能表現和駕駛樂趣上都有實質的進化。原廠公布的0至100公里／時加速僅需6.7秒，更上一代最終進化的ST200維持相同水準。

其他無論外觀細節和內裝鋪陳上，都保有福特ST性能車款的一貫跑格魅力，不過要到2018年才會陸續在各地市場推出上市。對喜歡鋼砲駕馭樂趣的本格手排買家，現在開始要積極對福特六和的經銷體系表達購買的意願，否則台灣的車商往往會以手排車沒人購買為由，不願引進這類手排性能鋼砲。

廣告
  • 全新一代福特Fiesta ST改搭載1.5升3缸EcoBoost引擎，可輸出200匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，0至100公里／時加速僅需6.7秒，但要到2018年才開始販售，國內想買的手排鋼砲迷請逕自向福特六和表達意願。

    全新一代福特Fiesta ST改搭載1.5升3缸EcoBoost引擎，可輸出200匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，0至100公里／時加速僅需6.7秒，但要到2018年才開始販售，國內想買的手排鋼砲迷請逕自向福特六和表達意願。

  • 包覆性與視覺感俱佳的Recaro跑車座椅，搭配本格派鋼砲玩家堅持的6速手排，讓座艙氛圍熱血而有個性。

    包覆性與視覺感俱佳的Recaro跑車座椅，搭配本格派鋼砲玩家堅持的6速手排，讓座艙氛圍熱血而有個性。

  • 3輻平底造型的多功能跑車化方向盤，不論用看的或握起來都教人難以挑剔。

    3輻平底造型的多功能跑車化方向盤，不論用看的或握起來都教人難以挑剔。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FIESTAR 福特
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款　0至100公里／時僅6.7秒　手排駕駛樂趣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.