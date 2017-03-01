福特新Fiesta ST鋼砲 日內瓦車展首演─全新大改款 0至100公里／時僅6.7秒 手排駕駛樂趣
2017-03-01
﹝記者方維鐸／綜合外電報導﹞去年福特推出全新大改款的Fiesta迷你車之後，很快又要在即將展開的日內瓦車展發表新一代Fiesta ST性能鋼砲，引起全球鋼砲玩家的高度關注。
新Fiesta ST除了沿用大改款Fiesta的底盤平台外，最重要的改變是換上一具1.5升3缸EcoBoost引擎，一舉壓榨出200匹最大馬力與29.6公斤米峰值扭力，且依舊採用6速手排變速箱，不過新增了節能的汽缸休止技術，並提供了3種駕駛模式，無論動力效能表現和駕駛樂趣上都有實質的進化。原廠公布的0至100公里／時加速僅需6.7秒，更上一代最終進化的ST200維持相同水準。
其他無論外觀細節和內裝鋪陳上，都保有福特ST性能車款的一貫跑格魅力，不過要到2018年才會陸續在各地市場推出上市。對喜歡鋼砲駕馭樂趣的本格手排買家，現在開始要積極對福特六和的經銷體系表達購買的意願，否則台灣的車商往往會以手排車沒人購買為由，不願引進這類手排性能鋼砲。
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