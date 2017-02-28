唯美巴塞爾 預覽浪漫女錶
2017-02-28
〔記者方惠宗／台北報導〕2017年瑞士「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld 2017）將在3月23日開幕，珠寶與鐘錶品牌搶先釋放新作訊息，訴說腕錶唯美姿態。海瑞溫斯頓（Harry Winston）以腕錶重現櫻花漫妙飛舞的綺麗場景，寶格麗（BVLGARI）為女性製錶史最受歡迎的蛇形腕錶Serpenti Tubogas加入更多新的變化，Blancpain的2017年全新St. Valentine’s限量腕錶則讓人怦然心動！
海瑞溫斯頓推出第五大道Avenue Classic系列Cherry Blossom腕錶，將櫻花綻放絢麗之美展現於錶盤之上；39顆圓形明亮式切工鑽石和29顆圓形明亮式切工的粉紅剛玉灑落於錶盤上，象徵櫻花和花瓣。部分花朵懸於白金材質枝藤上，另一些則隨風飛舞，向地面輕輕飄落。
有如「舞蛇的魔法師」，寶格麗為Serpenti Tubogas重新演繹的蛇形鍊帶提供精鋼、以及精鋼與18K金材質；雙圈精鋼版本搭配全新酒紅色錶盤，精鋼與18K金版本無論單圈與雙圈皆以暗藍灰錶盤凸顯個性。最大驚喜還有5圈的全新設計。
Blancpain 2017年St. Velentine’s限量腕錶採用不鏽鋼材質錶殼，錶圈與錶耳鑲有68顆鑽石，珍珠貝母錶盤鑲有8顆鑽石；秒針尖端採用紅色箭狀設計，象徵愛情穿透時間。12點鐘位置飾有一顆由20顆圓凸形切割紅寶石細密鑲嵌而成的紅心，與柔光微醺的錶盤相映生輝。此外，矽材質因更輕、耐碰撞與不受磁場影響，近幾年成為機芯的重要創新材質，Blancpain便為此作搭載配備矽游絲的自動上鏈機械機芯。
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