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中華電信進軍MWC 服務無障礙

2017-02-28

﹝記者吳佩樺／台北報導﹞年度最大世界行動通訊大會MWC（Mobile World Congress）於西班牙巴塞隆納正式登場，中華電信由董事長鄭優領軍參展，展出智慧城市應用的「智慧無障礙服務」，展現國際競爭力。

鄭優表示：「此次進軍MWC，不只全方位展示中華電信如何運用4G科技發展智慧新生活，帶領台灣產業與社會走向智慧城市。同時積極投入5G技術和物聯網的研發，致力打造創新科技。」

中華電信智慧無障礙服務強調除了一般民眾受惠，對於視障者更是一大福音，依視障者需求，提供環境區域感知訊息、提醒路線和注意危險。「會面點」功能更是全球首創，可傳送特定位置圖，方便與朋友約定碰面位置。「智慧說菜通」還能報讀菜單等資訊，讓視障者即使不依靠別人，也能便利地生活。另有「雙向志工視訊服務」。

此外，智慧無障礙服務亦具備商用價值，結合物聯網的個人化行動App，讓民眾都能就近使用設施服務、輕鬆查找店家，快速取得店家優惠訊息。對於店家而言，可減少人力成本，透過活動推廣和互動導購，增加來客率與營收，爾後甚至能進行大數據分析，掌握商機。

為加速5G以及物聯網策略布局，中華電信宣布攜手Nokia，共同簽署5G MoU（Memorandum of understanding）合作備忘錄，拓展各項5G技術的開發和應用，帶動台灣行動通信產業和全球接軌。

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  • 中華電信參展MWC，展現智慧城市科技。中華電信行動通信分公司總經理涂元光（左）、中華電信董事長鄭優（右）。

    中華電信參展MWC，展現智慧城市科技。中華電信行動通信分公司總經理涂元光（左）、中華電信董事長鄭優（右）。

  • 年度最大世界行動通訊大會MWC（Mobile World Congress）於西班牙巴塞隆納正式登場。（彭博社）

    年度最大世界行動通訊大會MWC（Mobile World Congress）於西班牙巴塞隆納正式登場。（彭博社）

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