新生代柴油SUV 跑格套件加持-2
記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【KIA Sportage GT Line】
穿上運動服的韓潮SUV
2015年德國IAA車展發表的KIA第4代Sportage，外型十分時髦帥氣，但車廠另推出了專屬跑格化套件加身的GT Line車款，車頭採用了蜂巢版虎式造型鍍鉻水箱護罩，搭配矩陣式LED前霧燈、鍛面鍍鉻處理的車身飾條和車門把手、霧銀運動化下護板、LED尾燈、雙邊出排氣尾管及19吋雙色鋁圈等專屬配件，讓這款動感SUV的視覺張力更加分。
國內引進的Sportage GT Line搭載的2.0 CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，結合6速手自排變速箱，動力傳輸直接綿密，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速需時9.8秒，極速可達201公里／時。
其油門反應直接有力，巡航再加速表現明顯要比排氣量2.4～2.5升的主流日系SUV更澎湃強猛；41.0公斤米的強勁扭力透過Dynamax AWD系統與ATCC彎道循跡控制系統把關，展現穩定的循跡性能，讓駕駛人駕馭起來信心十足。明快穩健的懸載調性足以媲美歐系SUV，而不會有日系SUV常見的虛軟搖晃行船感。
Sportage的中控台刻意向駕駛座傾斜7.2˚，控鍵規劃簡明清晰，讓駕駛人操作起來格外就手。GT Line車上標配D-Cut跑車化平底方向盤（附換檔撥片）、跑車化煞車／油門踏板、鋼琴烤漆中控台飾板和鍛面鍍鉻車門內把手，車艙皮質並透過車縫線來提升質感，整體氛圍更顯時尚冷冽。這輛試駕車還選配了8吋觸控影音娛樂系統，可連結手機，更貼近車主日常生活的需求。
台灣森那美起亞將接單引進的Sportage GT Line報出136.9萬售價，雖比同樣為AWD設定的Sportage旗艦版貴上23萬，但有了全車內外GT Line專屬套件加持，視覺張力和整體質感均大幅提升，絕對讓車主買得心甘情願。
-
KIA Sportage GT Line由於配備等級與售價都比較高，台灣森那美起亞現階段採接單引進，訴求那些捨得為動感化外型多付出些代價的個性化買家。
-
Sportage GT Line車尾採用LED尾燈，搭配霧銀運動化下護板與雙邊出排氣尾管，視覺上更富性能跑格。
-
柴油AWD的Sportage GT Line開起來澎湃有力，其0～100公里／時加速需時9.8秒，循跡表現穩健確實，駕馭感受相當暢快。
-
Sportage中控台略呈駕駛人導向，控鍵規劃得十分簡明清晰，GT Line上妝點以鋼琴烤漆飾板，讓座艙氛圍更顯冷冽肅殺。
-
這具2.0升CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升柴油可跑13.9公里，能源效率達到1,800～2,400cc小客車最優的1級水準。
-
GT Line的D-Cut跑車化平底方向盤不僅視覺上更富跑格，皮質握感亦相當出眾，後方並附有換檔撥片，對駕駛樂趣的提升有實質助益。
-
Sportage GT Line標配全景式天窗，對車艙氛圍與採光均有加分的效果；行李廂容量有491公升，若把6/4分離傾倒後座椅背打平則可擴充至1,480公升。
-
KIA Sportage GT Line 小檔案
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 新生代柴油SUV 跑格套件加持-1
- 新生代柴油SUV 跑格套件加持-2
- 童裝出清 初春挑新裝
- 傳承創新 巴塞爾熱血預覽─Zenith打造經典飛行錶 Bell & Ross助陣雷諾F1
- 連假趣 味蕾食遊北海道─板橋大遠百物產展 正統味道生活藝品 精巧吸客
- 《鐵達尼號》男星手術併發症過世 享壽61歲家人哀痛
- 中國女疑跳河輕生 太胖沉不下去保一命
- 「二七部隊」部隊長鍾逸人：殺人凶手變一代偉人 如何轉型正義
- 自主學習3.0實驗室 106學年度招生
- 大鵰搖頭丸 小心成癮沒命
- 〈50 Plus〉中年轉業 心事多
- 南韓連2戰打「古」成功
- 姚元浩護愛王心凌 嗆隋棠美工刀之說
- 自由談》當然去蔣！不然民主在幹嘛？
- 瞞孕妻找妹「喝春酒」 男約砲不成反遭囚
- 疑瓦斯外洩 台中一家3口中毒送醫
- NBA》邁向衛冕 騎士再補明星控衛
- 尋東海花園回憶 楊逵影像資料徵集
- 自由廣場》機捷車站漏水 非綠建築引起
- 竹縣去年十大易肇事路口 竹北占八處
- 中英對照讀新聞─Kiribati mulls proposal to ’restore Russian monarchy’ 吉里巴斯考慮「重建俄羅斯王朝」提案
- 哈波增胖後 首揮就開轟
- 《健康充電站》乳癌治療講座
- 移民新令 害小阿里遭機場留置
- 看問題》中國1500枚飛彈對台 我飛彈攻守比例應調整
- （台南）運動公園去「中正」 議員：比拆銅像難？
- 不要命！ 騎上五楊高架 還玩手機
- 台北榮家釋床位 不限老人身分
- 月津港賞燈 明晚閉幕來聽歌
- 《社論》對中資購併台灣高科技嚴正說不！
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 姚元浩過不了這關 王心凌狠斬4年情
- 阿翔婚變傳聞多 五味雜陳慶生
- 奧斯卡今頒獎 紐時買廣告嗆川普
- 外資續撤 中媒憂千萬工作不保
- 布達佩斯網賽／拚到「超級搶十」 謝淑薇雙打封后
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Executive Yuan approves NAA document collection
- 紐奧良嘉年華 小貨卡撞人群28傷
- GUCCI推7710元團扇 被酸看偶像演唱會用
- 滅火器結緣宮古市 感恩之旅同台尬球技
- 英脫歐大將法拉吉 與川普共餐喜秀照片
- 台東交管 支道紅燈苦等20分鐘
- 李榮浩自爆欠債 楊丞琳事後放閃
- 〈活動看板〉1980專線安心服務
- 自由廣場》〈澄社評論〉一例一休惹的禍
標題：新生代柴油SUV 跑格套件加持-2
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email