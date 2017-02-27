| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

新生代柴油SUV 跑格套件加持-2

2017-02-27

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【KIA Sportage GT Line】

穿上運動服的韓潮SUV

2015年德國IAA車展發表的KIA第4代Sportage，外型十分時髦帥氣，但車廠另推出了專屬跑格化套件加身的GT Line車款，車頭採用了蜂巢版虎式造型鍍鉻水箱護罩，搭配矩陣式LED前霧燈、鍛面鍍鉻處理的車身飾條和車門把手、霧銀運動化下護板、LED尾燈、雙邊出排氣尾管及19吋雙色鋁圈等專屬配件，讓這款動感SUV的視覺張力更加分。

國內引進的Sportage GT Line搭載的2.0 CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，結合6速手自排變速箱，動力傳輸直接綿密，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速需時9.8秒，極速可達201公里／時。

其油門反應直接有力，巡航再加速表現明顯要比排氣量2.4～2.5升的主流日系SUV更澎湃強猛；41.0公斤米的強勁扭力透過Dynamax AWD系統與ATCC彎道循跡控制系統把關，展現穩定的循跡性能，讓駕駛人駕馭起來信心十足。明快穩健的懸載調性足以媲美歐系SUV，而不會有日系SUV常見的虛軟搖晃行船感。

Sportage的中控台刻意向駕駛座傾斜7.2˚，控鍵規劃簡明清晰，讓駕駛人操作起來格外就手。GT Line車上標配D-Cut跑車化平底方向盤（附換檔撥片）、跑車化煞車／油門踏板、鋼琴烤漆中控台飾板和鍛面鍍鉻車門內把手，車艙皮質並透過車縫線來提升質感，整體氛圍更顯時尚冷冽。這輛試駕車還選配了8吋觸控影音娛樂系統，可連結手機，更貼近車主日常生活的需求。

台灣森那美起亞將接單引進的Sportage GT Line報出136.9萬售價，雖比同樣為AWD設定的Sportage旗艦版貴上23萬，但有了全車內外GT Line專屬套件加持，視覺張力和整體質感均大幅提升，絕對讓車主買得心甘情願。

廣告
  • KIA Sportage GT Line由於配備等級與售價都比較高，台灣森那美起亞現階段採接單引進，訴求那些捨得為動感化外型多付出些代價的個性化買家。

    KIA Sportage GT Line由於配備等級與售價都比較高，台灣森那美起亞現階段採接單引進，訴求那些捨得為動感化外型多付出些代價的個性化買家。

  • Sportage GT Line車尾採用LED尾燈，搭配霧銀運動化下護板與雙邊出排氣尾管，視覺上更富性能跑格。

    Sportage GT Line車尾採用LED尾燈，搭配霧銀運動化下護板與雙邊出排氣尾管，視覺上更富性能跑格。

  • 柴油AWD的Sportage GT Line開起來澎湃有力，其0～100公里／時加速需時9.8秒，循跡表現穩健確實，駕馭感受相當暢快。

    柴油AWD的Sportage GT Line開起來澎湃有力，其0～100公里／時加速需時9.8秒，循跡表現穩健確實，駕馭感受相當暢快。

  • Sportage中控台略呈駕駛人導向，控鍵規劃得十分簡明清晰，GT Line上妝點以鋼琴烤漆飾板，讓座艙氛圍更顯冷冽肅殺。

    Sportage中控台略呈駕駛人導向，控鍵規劃得十分簡明清晰，GT Line上妝點以鋼琴烤漆飾板，讓座艙氛圍更顯冷冽肅殺。

  • 這具2.0升CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升柴油可跑13.9公里，能源效率達到1,800～2,400cc小客車最優的1級水準。

    這具2.0升CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，能源局公布的平均油耗每公升柴油可跑13.9公里，能源效率達到1,800～2,400cc小客車最優的1級水準。

  • GT Line的D-Cut跑車化平底方向盤不僅視覺上更富跑格，皮質握感亦相當出眾，後方並附有換檔撥片，對駕駛樂趣的提升有實質助益。

    GT Line的D-Cut跑車化平底方向盤不僅視覺上更富跑格，皮質握感亦相當出眾，後方並附有換檔撥片，對駕駛樂趣的提升有實質助益。

  • Sportage GT Line標配全景式天窗，對車艙氛圍與採光均有加分的效果；行李廂容量有491公升，若把6/4分離傾倒後座椅背打平則可擴充至1,480公升。

    Sportage GT Line標配全景式天窗，對車艙氛圍與採光均有加分的效果；行李廂容量有491公升，若把6/4分離傾倒後座椅背打平則可擴充至1,480公升。

  • KIA Sportage GT Line 小檔案

    KIA Sportage GT Line 小檔案

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：新生代柴油SUV 跑格套件加持-2


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.