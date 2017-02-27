新生代柴油SUV 跑格套件加持-2

2017-02-27

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【KIA Sportage GT Line】

穿上運動服的韓潮SUV

2015年德國IAA車展發表的KIA第4代Sportage，外型十分時髦帥氣，但車廠另推出了專屬跑格化套件加身的GT Line車款，車頭採用了蜂巢版虎式造型鍍鉻水箱護罩，搭配矩陣式LED前霧燈、鍛面鍍鉻處理的車身飾條和車門把手、霧銀運動化下護板、LED尾燈、雙邊出排氣尾管及19吋雙色鋁圈等專屬配件，讓這款動感SUV的視覺張力更加分。

國內引進的Sportage GT Line搭載的2.0 CRDi柴油共軌直噴Turbo引擎，可輸出185匹最大馬力與41.0公斤米峰值扭力，結合6速手自排變速箱，動力傳輸直接綿密，根據原廠性能數據，其0～100公里／時加速需時9.8秒，極速可達201公里／時。

其油門反應直接有力，巡航再加速表現明顯要比排氣量2.4～2.5升的主流日系SUV更澎湃強猛；41.0公斤米的強勁扭力透過Dynamax AWD系統與ATCC彎道循跡控制系統把關，展現穩定的循跡性能，讓駕駛人駕馭起來信心十足。明快穩健的懸載調性足以媲美歐系SUV，而不會有日系SUV常見的虛軟搖晃行船感。

Sportage的中控台刻意向駕駛座傾斜7.2˚，控鍵規劃簡明清晰，讓駕駛人操作起來格外就手。GT Line車上標配D-Cut跑車化平底方向盤（附換檔撥片）、跑車化煞車／油門踏板、鋼琴烤漆中控台飾板和鍛面鍍鉻車門內把手，車艙皮質並透過車縫線來提升質感，整體氛圍更顯時尚冷冽。這輛試駕車還選配了8吋觸控影音娛樂系統，可連結手機，更貼近車主日常生活的需求。

台灣森那美起亞將接單引進的Sportage GT Line報出136.9萬售價，雖比同樣為AWD設定的Sportage旗艦版貴上23萬，但有了全車內外GT Line專屬套件加持，視覺張力和整體質感均大幅提升，絕對讓車主買得心甘情願。