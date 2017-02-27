新生代柴油SUV 跑格套件加持-1

2017-02-27

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【福斯Tiguan 400 TDI R-Line】

德國SUV柴油跑格旗艦

福斯第2代Tiguan是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的首款SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，尺碼也比上代Tiguan成長許多，外型則延續福斯現行車款的設計DNA，開在路上的品牌識別十分鮮明。

本文試駕的Tiguan 400 TDI R-Line，車頭水箱護罩鑲有R-Line Logo銘牌，結合兩側C字型亮黑外框設計的前保險桿、車身同色側裙、黑色亮面烤漆後下護板和4只19吋Sebring款式鋁圈，彰顯有別於其他Tiguan車型的時尚跑格氣息。

400 TDI搭載一具新世代2.0升柴油共軌Turbo引擎，擁有190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合4MOTION Active Control主動式智慧型4輪驅動及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為16.2公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。

本車0～100公里／時加速僅需7.9秒，極速可直上212公里／時，性能表現和Tiguan 330 TSI汽油車款不分軒輊。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，能全方位滿足歐風柴油SUV的駕馭需求。

其儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；400 TDI標配Active Info Display全邏輯數位化儀表和原廠聲控中文衛星導航系統，R-Line配有與其他等級更高車型相同的Dark Grid內飾板與環艙氛圍燈，並標配Keyless免鑰匙系統，整體配備條件相當出色。

台灣福斯汽車將400 TDI規劃為highline和R-Line兩車型等級，售價分別為150.8萬和156.8萬，凌駕於主流日系進口SUV的價格帶，訴求偏好歐風柴油動力SUV的個性買家。