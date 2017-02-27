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新生代柴油SUV 跑格套件加持-1

2017-02-27

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【福斯Tiguan 400 TDI R-Line】

德國SUV柴油跑格旗艦

福斯第2代Tiguan是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的首款SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，尺碼也比上代Tiguan成長許多，外型則延續福斯現行車款的設計DNA，開在路上的品牌識別十分鮮明。

本文試駕的Tiguan 400 TDI R-Line，車頭水箱護罩鑲有R-Line Logo銘牌，結合兩側C字型亮黑外框設計的前保險桿、車身同色側裙、黑色亮面烤漆後下護板和4只19吋Sebring款式鋁圈，彰顯有別於其他Tiguan車型的時尚跑格氣息。

400 TDI搭載一具新世代2.0升柴油共軌Turbo引擎，擁有190匹最大馬力與40.8公斤米峰值扭力，結合4MOTION Active Control主動式智慧型4輪驅動及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為16.2公里／公升，符合該排氣量級距小客車的1級耗能標準。

本車0～100公里／時加速僅需7.9秒，極速可直上212公里／時，性能表現和Tiguan 330 TSI汽油車款不分軒輊。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，能全方位滿足歐風柴油SUV的駕馭需求。

其儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；400 TDI標配Active Info Display全邏輯數位化儀表和原廠聲控中文衛星導航系統，R-Line配有與其他等級更高車型相同的Dark Grid內飾板與環艙氛圍燈，並標配Keyless免鑰匙系統，整體配備條件相當出色。

台灣福斯汽車將400 TDI規劃為highline和R-Line兩車型等級，售價分別為150.8萬和156.8萬，凌駕於主流日系進口SUV的價格帶，訴求偏好歐風柴油動力SUV的個性買家。

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  • 福斯Tiguan 400 TDI R-Line外觀裝上R-Line專屬空力套件，足下標配19吋Sebring款式鋁圈及255/45R19穿刺防護胎，是現階段台灣市場導入等級最高的跑格化旗艦車型。

    福斯Tiguan 400 TDI R-Line外觀裝上R-Line專屬空力套件，足下標配19吋Sebring款式鋁圈及255/45R19穿刺防護胎，是現階段台灣市場導入等級最高的跑格化旗艦車型。

  • R-Line的LED高亮度燻黑尾燈延續現行福斯車系的光型特徵，並標配側窗鍍鉻飾條及炫銀鋁合金車頂行李架，視覺上更顯時尚帥氣。

    R-Line的LED高亮度燻黑尾燈延續現行福斯車系的光型特徵，並標配側窗鍍鉻飾條及炫銀鋁合金車頂行李架，視覺上更顯時尚帥氣。

  • Tiguan 400 TDI在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，操控反應亦十分矯健俐落，0～100公里／時加速僅需7.9秒，極速可直上212公里／時，全方位滿足歐風柴油SUV買家對駕馭的期待。

    Tiguan 400 TDI在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，操控反應亦十分矯健俐落，0～100公里／時加速僅需7.9秒，極速可直上212公里／時，全方位滿足歐風柴油SUV買家對駕馭的期待。

  • 新Tiguan的儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，R-Line中控台上標配”Discover Pro” 8吋多媒體觸控音響主機，具有App-Connect手機鏡射功能，並可支援Coustomer-Link中控螢幕顯示。

    新Tiguan的儀表控台鋪陳大抵延續著福斯家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，R-Line中控台上標配”Discover Pro” 8吋多媒體觸控音響主機，具有App-Connect手機鏡射功能，並可支援Coustomer-Link中控螢幕顯示。

  • 這具符合歐盟6期排污規範的2.0升柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力，並在1,900～3,300轉間可產生峰值為40.8公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑16.2公里，為該排氣量級距最佳的第1級。

    這具符合歐盟6期排污規範的2.0升柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力，並在1,900～3,300轉間可產生峰值為40.8公斤米扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑16.2公里，為該排氣量級距最佳的第1級。

  • 本車標配12.3吋全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，資訊判讀起來更加便利，且讓駕駛人更能專注眼前路況。

    本車標配12.3吋全彩Active Info Display全邏輯數位化儀表，資訊判讀起來更加便利，且讓駕駛人更能專注眼前路況。

  • 若將後排座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由615公升一舉擴充到1,655公升，並可將前副手座椅背一併前傾打平，增加車內置放長形物件的縱深。

    若將後排座椅完全傾倒，可將行李廂置物空間由615公升一舉擴充到1,655公升，並可將前副手座椅背一併前傾打平，增加車內置放長形物件的縱深。

  • 福斯新Tiguan 400 TDI 小檔案

    福斯新Tiguan 400 TDI 小檔案

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