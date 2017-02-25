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喵喵療癒彩妝 卡娃伊擄人心

2017-02-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕可愛的包裝設計總是能吸引消費者目光，艾杜紗將推出限定色腮紅「魔力喵喵蜜頰彩」及「魔力喵喵水潤唇筆」，透過可愛療癒的貓咪設計，擄獲女性的心。

「魔力喵喵蜜頰彩」是以近年日本大人氣的貓咪BOOM為發想靈感，在頰彩上堆疊了大小不同的貓咪身影，貓咪剪影以三種深淺不同的顏色組成，深色為腮紅主色調；中間色使腮紅與肌膚融為一體；淺色增添肌膚透明感，三色堆疊交織出閃耀動人的妝效。「魔力喵喵水潤唇筆」添加了「玫瑰果油」及「彈潤油分」，雙重保濕效果結合，讓雙唇豐滿不乾燥，此外，「親膚珍珠色彩」能依不同的角度，色調由粉紅轉變為黃色，從光線的正面來看唇中央部分為粉紅色，向唇周漸漸幻化為黃色，讓潤唇色彩與膚色完美融合。

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  • 艾杜紗魔力喵喵蜜頰彩680元，艾杜紗魔力喵喵水潤唇筆480元。

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