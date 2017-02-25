迪奧春日裸妝感 輕透純淨

2017-02-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips為迪奧2017春夏訂製服秀場彩妝，設計充滿春日光感的無瑕妝容。他表示：「這一季大秀充滿神祕氣氛，宛若化妝舞會的曖昧，我想強調出柔美光采和嬌柔感性，展現19世紀前拉斐爾時期的美感。」

Peter Philips為這場秀打造輕透純淨的底妝，他解釋：「我會避免妝感太明顯，希望保留原本的細緻膚質，所以使用超完美持久飾底乳修飾肌膚，搭配超完美持久氣墊粉餅，綻放自然清新柔霧光。腮紅則使用輕盈如玫瑰雲朵般的迪奧亮妍腮紅盤#756和#876。最後，在眉骨、鼻樑、唇峰以蜜粉餅打造立體輪廓，讓肌膚閃耀珍珠光采。」

模特兒的雙眸不上睫毛膏，展現裸妝感，以輕裸眼妝襯托眼周的星星亮片裝飾。唇妝的部分，先使用全新蜜糖磨砂潤唇膏為雙唇溫和去角質，同時潤唇，接著在下唇中間輕點癮誘超模漆光唇釉#550，Peter Philips透露，唇色下手不要太重，唇膏柔潤質地和漆光亮澤能讓雙唇更顯緊緻。