| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 消費

迪奧春日裸妝感 輕透純淨

2017-02-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips為迪奧2017春夏訂製服秀場彩妝，設計充滿春日光感的無瑕妝容。他表示：「這一季大秀充滿神祕氣氛，宛若化妝舞會的曖昧，我想強調出柔美光采和嬌柔感性，展現19世紀前拉斐爾時期的美感。」

Peter Philips為這場秀打造輕透純淨的底妝，他解釋：「我會避免妝感太明顯，希望保留原本的細緻膚質，所以使用超完美持久飾底乳修飾肌膚，搭配超完美持久氣墊粉餅，綻放自然清新柔霧光。腮紅則使用輕盈如玫瑰雲朵般的迪奧亮妍腮紅盤#756和#876。最後，在眉骨、鼻樑、唇峰以蜜粉餅打造立體輪廓，讓肌膚閃耀珍珠光采。」

模特兒的雙眸不上睫毛膏，展現裸妝感，以輕裸眼妝襯托眼周的星星亮片裝飾。唇妝的部分，先使用全新蜜糖磨砂潤唇膏為雙唇溫和去角質，同時潤唇，接著在下唇中間輕點癮誘超模漆光唇釉#550，Peter Philips透露，唇色下手不要太重，唇膏柔潤質地和漆光亮澤能讓雙唇更顯緊緻。

廣告
  • 迪奧超完美持久氣墊粉餅1,850元，秀場後台使用產品。

    迪奧超完美持久氣墊粉餅1,850元，秀場後台使用產品。

  • Peter Philips運用閃耀金屬感的單片星形亮片，裝飾在內眼角或者眼皮下方中央，展現叛逆態度。

    Peter Philips運用閃耀金屬感的單片星形亮片，裝飾在內眼角或者眼皮下方中央，展現叛逆態度。

  • 迪奧蜜糖磨砂潤唇膏#001，1,150元。

    迪奧蜜糖磨砂潤唇膏#001，1,150元。

  • 迪奧2017春夏訂製服秀場彩妝，強調女性的柔美光采。

    迪奧2017春夏訂製服秀場彩妝，強調女性的柔美光采。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 迪奧
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：迪奧春日裸妝感 輕透純淨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.