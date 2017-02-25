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童裝出清 初春挑新裝

2017-02-25

〔記者邱巧貞／台北報導〕入春早晚溫差大，不妨趁著冬季換季折扣時，為家中寶貝添購初春可穿的新裝。

麗嬰房即日起至3/31推出冬換季出清活動，網羅CP值極高的熱銷商品，不論是保暖效果極佳的熱銷單品PET寶特瓶環保纖維系列、觸感柔軟的美式休閒套裝或時尚外出童裝等精選商品通通399元起，凡購買5件以上還可再享8.5折優惠；舒適好穿的my nuno童鞋出清7折起；家居精選指定商品任選2套即可以499元輕鬆入手，正是替小寶貝添購新裝的最佳時機。

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  • les enphants美式休閒套裝（紅白藍條紋款）原價1,990元、 特價899元。

    les enphants美式休閒套裝（紅白藍條紋款）原價1,990元、 特價899元。

  • les enphants繽紛動物T系列（小象款）原價1,090至1,290元、 特價399元； 千島格紋Jegging（紫紅）原價1,390至1,590元、特價699元。

    les enphants繽紛動物T系列（小象款）原價1,090至1,290元、 特價399元； 千島格紋Jegging（紫紅）原價1,390至1,590元、特價699元。

  • FUN by les enphants迪士尼經典卡通趴趴T，售價1,290元、特價399元 ；條紋休閒褲，售價1,290元、特價399元。

    FUN by les enphants迪士尼經典卡通趴趴T，售價1,290元、特價399元 ；條紋休閒褲，售價1,290元、特價399元。

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