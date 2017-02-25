連假趣 味蕾食遊北海道─板橋大遠百物產展 正統味道生活藝品 精巧吸客
〔記者凃盈如／台北報導〕228連假到，百貨加碼辦展集買氣！板橋大遠百即日起至3月9日舉辦「北海道物產展」，結集北海道至沖繩各大地區必買物產，從熟食、甜點、日常生活用品到藝品並陳。其中，15家廠商推派日本職人來台實演，更有14家初登場美食，包含北海道奶油POTATO、深川太郎玉子燒、十勝豚丼、博多拉麵、台灣獨家首發的CANDICE可麗餅雪糕、Mireica、YOSHIMI北海道起司酥皮蛋糕、六花亭六彩酒糖、草莓牛奶巧克力以及雪天使北海道黃金純生乳捲。
本次日本展，食品比例增加，消費者可現場嘗鮮，譬如來台呈現的正統博多拉麵「博多白天」，每碗190元就可嘗到品牌強調的每日現煮大骨湯，另有日本職人來台實演的道地口味的「深川太郎玉子燒」， 而北海道可樂餅名店「純吟」， 則推出單個70至90元的咖哩、奶油、玉米、奶油螃蟹口味可麗餅。
工藝部分，板橋大遠百邀請到來自北海道、超過30年年資的工房職人岩間次雄來台，展現樸實溫暖的木雕作品。岩間次雄自20歲開始接觸木雕藝術， 創作主題圍繞在動物、日常生活用品，雕功筆觸溫暖、純真不艱澀，最擅長雕刻表情豐富的貓頭鷹，他認為貓頭鷹象徵「智慧」與「勇氣」；另有強調無雜質、光澤亮麗的「湯川珍珠」、精緻的陶瓷水缸的「宮陶」、職人衛藤善三製作的各式專業用刀「堺打刃物」。
板橋大遠百1年舉辦2檔日本展，除了每年在10月或11月固定舉行的弘前市物產展之外，另一檔日本展會挑選重點城市為題，今年進入第4屆，主題為北海道，先前曾舉辦過東京、京都、大阪物產展。板橋大遠百副店長龔貞忠提到，今年日本展攤位數共54個，較以往增加10至15%，預估來客數可超過12萬人，相較去年2月的日本展業績1,600萬元，今年檔期較去年多1天，目標業績可望達到1,700萬元。
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