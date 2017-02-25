| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
晶華酒店地下精品街火警 700住客疏散驚逃 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
 首頁 > 消費

厚！裘德洛 足角獨一無二

2017-02-25

〔記者方惠宗／台北報導〕裘德洛（Jude Law）最愛穿的鞋款、Prada厚底牛津鞋即將推出訂製服務！這不但是Prada首次在台灣推出專屬男性的「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製服務，選色更包含9種單一鞋面色系與12種三色拼接鞋面，若再搭配鞋底的橡膠拚色、草藤編織或鑽石壓紋，可以組合出將近290款的不同風格，並在鞋內底Prada Logo的上方燙製自己的姓名英文縮寫，享有獨一無二的專屬尊榮。訂製鞋活動時間將於3月2日至12日在台北101 Prada旗艦門市舉行，訂購後約需等待3個月的手工製作時間，便可拿到專屬的訂製鞋款。

Prada「Micro Sole」此次訂製鞋款尺寸從4號到12號，尺寸齊全。材質上，除了Prada經典的牛皮材質，今年春夏更增添極具潮流感的牛仔單寧和迷彩紋等材質和色系供選擇搭配，以及頂級珍稀的鱷魚皮革。色彩豐富的鞋底擁有卓絕精湛的手工技藝及精緻講究的細節，彰顯獨一無二的時尚風格。

Prada是厚底牛津鞋成為全球時尚風潮的先驅。第一款作品誕生於2011年春夏季，將優雅正式與休閒共融一體的設計獨樹一格，能拉高身材比例、風格百搭，帶動一股強大的迴響，男女都愛；西洋天后蕾哈娜（Rihanna）、英國演員凱莉‧墨里根（Carey Mulligan）、還有日劇一哥木村拓哉、影后張曼玉、裘德洛等，都是擁護者。

廣告
  • Prada「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製鞋鱷魚皮款式約127,000元。（Prada提供）

    Prada「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製鞋鱷魚皮款式約127,000元。（Prada提供）

  • Prada是厚底牛津鞋的風潮先驅，男女都愛。圖為穿著Prada厚底牛津鞋的裘德洛。（Prada提供）

    Prada是厚底牛津鞋的風潮先驅，男女都愛。圖為穿著Prada厚底牛津鞋的裘德洛。（Prada提供）

  • Prada首次在台灣推出專屬男性的「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製服務，可以組合出近290種不同風格。牛皮款約 44,400至45,600元。 （Prada提供）

    Prada首次在台灣推出專屬男性的「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製服務，可以組合出近290種不同風格。牛皮款約 44,400至45,600元。 （Prada提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 裘德洛
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：厚！裘德洛 足角獨一無二


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.