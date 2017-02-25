厚！裘德洛 足角獨一無二
2017-02-25
〔記者方惠宗／台北報導〕裘德洛（Jude Law）最愛穿的鞋款、Prada厚底牛津鞋即將推出訂製服務！這不但是Prada首次在台灣推出專屬男性的「Micro Sole」厚底牛津鞋訂製服務，選色更包含9種單一鞋面色系與12種三色拼接鞋面，若再搭配鞋底的橡膠拚色、草藤編織或鑽石壓紋，可以組合出將近290款的不同風格，並在鞋內底Prada Logo的上方燙製自己的姓名英文縮寫，享有獨一無二的專屬尊榮。訂製鞋活動時間將於3月2日至12日在台北101 Prada旗艦門市舉行，訂購後約需等待3個月的手工製作時間，便可拿到專屬的訂製鞋款。
Prada「Micro Sole」此次訂製鞋款尺寸從4號到12號，尺寸齊全。材質上，除了Prada經典的牛皮材質，今年春夏更增添極具潮流感的牛仔單寧和迷彩紋等材質和色系供選擇搭配，以及頂級珍稀的鱷魚皮革。色彩豐富的鞋底擁有卓絕精湛的手工技藝及精緻講究的細節，彰顯獨一無二的時尚風格。
Prada是厚底牛津鞋成為全球時尚風潮的先驅。第一款作品誕生於2011年春夏季，將優雅正式與休閒共融一體的設計獨樹一格，能拉高身材比例、風格百搭，帶動一股強大的迴響，男女都愛；西洋天后蕾哈娜（Rihanna）、英國演員凱莉‧墨里根（Carey Mulligan）、還有日劇一哥木村拓哉、影后張曼玉、裘德洛等，都是擁護者。
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