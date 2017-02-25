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蔡依林安心亞同場鬥美

2017-02-25

〔記者王瀅娟／綜合外電報導〕2017秋冬米蘭時裝週正如火如荼進行中，蔡依林與安心亞分別為雜誌擔任客座編輯赴米蘭看秀，兩人於Fendi同場；深諳自己身材嬌小的蔡依林，從機場穿搭就以露出美腿為主要策略，在Fendi秀上也一樣，穿著春夏條紋宮廷風長上衣，腰間有蝴蝶結勾勒腰身，大方露腿搭配高跟鞋拉高整體視覺，吸引目光。安心亞選穿早春幾何圖案洋裝，紅色本就搶眼，洋溢青春氣息。

鮮豔醒目的紅色是今年秋冬不可或缺的顏色，Max Mara便以鮮豔的紅色開場，單色針織衫、大衣、寬褲與鉛筆裙，組成俐落幹練的女子形象。如封蠟般的胭脂紅是Fendi秋冬的主要色彩之一，服裝上的幾何圖形源自維也納雕版印刷與義大利花紙。Prada秋冬服裝上引人注目的女子形象印花，源自美國著名插畫家羅伯特麥金尼斯（Robert E. McGinnis）繪製的六○年代平裝小說封面女郎，形形色色的女子表現出現代女性的多元面向。

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  • 安心亞穿著紅色幾何圖案的洋裝，出席Fendi秋冬米蘭時裝秀。（Fendi提供）

    安心亞穿著紅色幾何圖案的洋裝，出席Fendi秋冬米蘭時裝秀。（Fendi提供）

  • Prada秋冬與美國著名插畫家Robert E. McGinnis合作印花。（Prada提供）

    Prada秋冬與美國著名插畫家Robert E. McGinnis合作印花。（Prada提供）

  • Max Mara秋冬以鮮豔的紅色開場。 （Max Mara提供）

    Max Mara秋冬以鮮豔的紅色開場。 （Max Mara提供）

  • 蔡依林出席Fendi秋冬米蘭時裝秀，大方展現美腿。 （Fendi提供）

    蔡依林出席Fendi秋冬米蘭時裝秀，大方展現美腿。 （Fendi提供）

  • Fendi秋冬鏤空針織衫展現義大利花紙工藝。（Fendi提供）

    Fendi秋冬鏤空針織衫展現義大利花紙工藝。（Fendi提供）

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